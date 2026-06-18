Desde Zidane decepcionado hasta Mbappé dictador: te explicamos los memes de este Mundial.

Los memes del Mundial 2026 Las risas no han parado durante esta jornada.

Ya concluyó la primera jornada del Mundial 2026 y las redes sociales no han parado de producir contenido humorístico durante la primera semana del torneo. Aquí te explicamos algunos de los memes más destacados.

Sudafricanos confundidos

Posiblemente el primer meme del mundial se dio durante la inauguración entre México y Sudáfrica.

El árbitro brasileño Wilton Sampaio otorgó tres tarjetas rojas durante el partido, dos al equipo sudafricano y una al mexicano. Sin embargo, la más emblemática fue la segunda, en el momento en que el oficial dictó su sentencia.

El inglés tropezado del árbitro portugués resultó en un Khuliso Mudau confundido que se ha vuelto la sensación.

Kylian Mbappé: ¿Dictador?

El meme de el jugador francés como dictador no es nuevo. Surgió en 2024 cuando Kylian Mbappé amenazó con demandar a un influencer que apodó un kebab con su nombre. El meme se alimentó del supuesto dominio que Mbappe ha ejercido en los clubes de la UEFA para los que ha jugado, el PSG y el Real Madrid, siendo una voz clave en las decisiones de ambos equipos. Esto ha llevado a que los fanáticos a editar fotos del francés en trajes que lo hacen ver como un dictador.

Durante el partido entre Francia y Senegal, el meme llegó a la cancha, cuando hinchas cargaron una pancarta con una de las fotos que muestran a Mbappé como dictador.

Zinedine Zidane decepcionado

Zinedine Zidane, el exfutbolista legendario, acudió al partido entre Argentina y Argelia para ver a su hijo, el portero Luca Zidane, disputar su primer partido del Mundial. Sin embargo, ante el hat-trick de Lionel Messi, las cámaras voltearon a él y se vio su decepción ante el resultado del juego, que finalizó 3-0.

La imagen se ha convertido en una manera de reaccionar desfavorablemente en línea.

La cara de Zinedine Zidane después de la desafortunada actuación de su hijo Luca ante Argentina. Su hijo cumplió el sueño de jugar una Copa del Mundo, pero no tuvo una presentación triunfal. Falló en momentos clave y recibió un HAT-TRICK de Lionel Messi. La mala suerte de… pic.twitter.com/AYYxLcKMp6 — Invictos (@InvictosSomos) June 17, 2026

Cristiano Ronaldo es Homelander

Al igual que el meme de Mbappé como dictador, este surgió antes del Mundial, pero ha ganado fama de nuevo en medio del torneo.

Los memes comparan al jugador portugués Cristiano Ronaldo con el personaje de ficción Homelander de la serie televisiva The Boys. Este es el villano principal de la serie, quien aparenta ser un superhéroe amado por todos pero es en realidad un antagonista sin remordimientos.

Desde cómo sonríen hasta su cara de decepción, varios han señalado lo parecidos que son los gestos de Ronaldo con aquellos del personaje interpretado por Anthony Starr. Sin embargo, las similitudes no se quedan en lo deportivo. Los internautas señalan la necesidad de ambos de ser el centro de atención y enojarse cuando las cosas no salen a su manera, sin perder seguidores. Esto ha llevado a que el meme alcance un punto álgido durante este Mundial, en el que muchos tienen las esperanzas puestas en la selección de los escudos.

Y, con advertencia de spoilers, incluso han llegado a decir que, como el villano en la última temporada de la serie que se estrenó hace sólo unos meses, el portugués se ha quedado sin poderes tras no anotar un sólo gol en el empate entre Portugal y República Democrática del Congo.