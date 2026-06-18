Elektra te invita a vivir el fútbol desde la mejor tribuna: tu casa

La mejor fiesta mundialista Foto: Cortesía

La máxima fiesta futbolera no solo se vive en las gradas. También está en la sala, en la pantalla, en los sillones y en esos momentos felices que reúnen a familia y amigos para apoyar a tu equipo favorito.

Por eso, Elektra celebra con nosotros a la mejor afición que convierte su hogar en una verdadera tribuna, donde cada partido se vive con emoción, compañía y el ambiente perfecto para disfrutar la temporada futbolera.

Además, en Elektra puedes encontrar todo lo que necesitas para armar tu tribuna en casa, con las mejores marcas y la mejor tecnología en tienda, app y elektra.mx, así como opciones accesibles como Préstamo Elektra.

Tenemos 2 kits para la mejor tribuna y así, vivas la pasión del futbol desde casa con Elektra

Para ganar, responde correctamente las siguientes preguntas:

1. ¿Cuánto es el descuento máximo con el que podrás adquirir todos tus productos para la máxima fiesta futbolera?

a) 35%

b) 45%

c) 55%

2. ¿Qué categorías puedes encontrar en Elektra para disfrutar del futbol?

a) Pantallas

b) Celulares

c) Bocinas

d) Todas las anteriores

3. ¿Qué países serán sedes durante la temporada? (Pregunta abierta)

4. ¿En qué estadios se estarán llevando a cabo los partidos? (Pregunta abierta)

Envía tus respuestas al correo: ahernandez@cronica.com.mx