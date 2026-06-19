Amazon Prime Days México 2026: ¿Qué productos tendrán los mayores descuentos y cuáles serán las promociones?

Prime Day 2026 Amazon prepara siete días de promociones, meses sin intereses y bonificaciones especiales.

El Prime Day 2026 de Amazon está cada vez más cerca y promete convertirse en uno de los eventos de compras más importantes del año. Del 23 al 29 de junio, miembros de Amazon Prime podrán acceder a miles de ofertas exclusivas, descuentos especiales en productos y promociones bancarias que incluyen bonificaciones y pagos a meses sin intereses.

Durante siete días, habrá incontables ofertas en tecnología, electrodomésticos, moda, belleza, hogar, cocina y productos de uso diario.

Los productos que valen la pena adquirir en el Prime Day 2026

Amazon adelantó que las ofertas incluirán algunas de las categorías más buscadas por los consumidores:

Electrónica y tecnología : Televisores, laptops, tabletas, audífonos, consolas de videojuegos, relojes inteligentes y accesorios para computadoras. También se esperan promociones especiales en teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento.

y : Televisores, laptops, tabletas, audífonos, consolas de videojuegos, relojes inteligentes y accesorios para computadoras. También se esperan promociones especiales en teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento. Dispositivos Amazon : Bocinas y pantallas inteligentes Echo, Fire TV Sticks, Kindles, entre otros equipos desarrollados por Amazon.

: Bocinas y pantallas inteligentes Echo, Fire TV Sticks, Kindles, entre otros equipos desarrollados por Amazon. Línea blanca y electrodomésticos : Refrigeradores, lavadoras, aspiradoras, cafeteras, freidoras de aire y electrodomésticos para cocina para quienes busquen equipar o renovar su hogar.

y : Refrigeradores, lavadoras, aspiradoras, cafeteras, freidoras de aire y electrodomésticos para cocina para quienes busquen equipar o renovar su hogar. Moda y Belleza : Ropa, calzado, accesorios, productos para el cuidado personal y maquillaje.

y : Ropa, calzado, accesorios, productos para el cuidado personal y maquillaje. Hogar: Muebles, decoración, productos de limpieza, despensa y artículos de uso diario.

Promociones para pagos con tarjeta

El Prime Day 2026 también contará con beneficios para quienes decidan pagar con tarjetas participantes:

Hasta 24 meses sin intereses en compras seleccionadas.

en compras seleccionadas. Bonificaciones de hasta 20 por ciento con tarjetas participantes.

con tarjetas participantes. Cupones de descuento aplicables a productos.

aplicables a productos. Cashback y promociones adicionales dependiendo de cada banco.

y promociones adicionales dependiendo de cada banco. Entre los bancos participantes destacan Banamex, BBVA, Banorte, Santander, HSBC, Inbursa, Banco Azteca, Banregio, Afirme, Bancoppel, Banco Walmart, Intercam, Bansi e Ixe.

Además, quienes no cuenten con tarjeta de crédito podrán utilizar Kueski Pay para diferir sus compras en pagos quincenales.

La mejor forma de aprovechar los descuentos del Prime Day 2026

Amazon recomienda crear listas de compras antes del inicio del Prime Day para identificar rápidamente los descuentos disponibles. También aconseja activar las notificaciones de ofertas, consultar el historial de precios de los productos y descargar la aplicación móvil para seguir promociones en tiempo real.

Las ofertas relámpago tendrán disponibilidad limitada y podrían agotarse en cuestión de horas, por lo que los usuarios deberán estar atentos para aprovechar los mejores descuentos.



