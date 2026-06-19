Pato Merlín va ahora por el registro de su imagen: familia de la mascota ya no quieren que las marcas se aprovechen de él

Empresas ya usan la imagen del Pato Merlín Su familia va por el registro de su imagen tras alcanzar fama internacional.

La familia del Pato Merlín anunció que buscará registrar oficialmente la imagen de la popular mascota para evitar que empresas y terceros continúen utilizando su figura sin autorización.

Merlín, el pato que conquistó a miles de aficionados durante el Mundial de Futbol 2026 con su camiseta de la Selección Mexicana, pasó en cuestión de semanas de acompañar a su familia en la venta de aguas frescas a convertirse en uno de los símbolos más reconocibles de la Copa del Mundo en México.

Marcas y negocios ya utilizan la imagen del pato Merlín sin autorización

Sin embargo, el crecimiento de su popularidad también ha traído consecuencias inesperadas. De acuerdo con Carla Gómez, propietaria de Merlín, distintas empresas y negocios han comenzado a comercializar productos inspirados en el pato sin que la familia reciba algún beneficio económico o siquiera sea consultada.

La preocupación aumentó cuando comenzaron a aparecer artículos relacionados con el pato fuera de México. Uno de los casos más llamativos ocurrió en Canadá, donde empezó a circular un video de patos con camisetas inspirados en Merlín, confirmando que el fenómeno ya trascendió las redes sociales y cruzó fronteras.

🦆 🦆 🦆 El pato Merlin inspira a lo grande!!



De #Mexico para todas las aficiones del mundo 🌎



En Vancouver 🇨🇦 una cadena de tiendas de autoservicio han puesto a la venta patos de peluche con jerseys de varias selecciones que participan en el #mundialdefútbol2026 pic.twitter.com/4zxV79e06U — IVAN MERCADO (@IvanMercadoNews) June 18, 2026

Durante las últimas semanas, múltiples marcas han hecho referencia al Pato Merlín en publicaciones, campañas digitales y contenidos relacionados con el Mundial 2026, aprovechando el enorme alcance que ha generado el personaje entre los aficionados.

¡Nosotros, Kin y nuestro querido Merlín! 🤝✨



Todos juntos #SomosMéxico y somos amigos pato'a la vida. 💚🤍❤️ pic.twitter.com/HEWyqRtXi1 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 18, 2026

Incluso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se sumó a la conversación pública alrededor del pato. A través de una publicación en redes sociales, el organismo hizo alusión al fenómeno viral de Merlín en un mensaje relacionado con la protección de marcas y derechos de propiedad intelectual, una señal más de la relevancia que ha adquirido el personaje en el imaginario colectivo.

¡No te hagas pato! ¿Ya registraste tu marca? 🦆✨



En el IMPI te acompañamos en cada paso del proceso.

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🔗https://t.co/eLMMIQdadi pic.twitter.com/YmM00Ys91r — IMPI (@IMPI_Mexico) June 18, 2026

Ante este escenario, la familia decidió iniciar el proceso para proteger legalmente la imagen del pato.

“En el momento en que ya esté el registro de Merlín, si alguien más vuelve a tomar su imagen, por supuesto se debe de proceder”, aseguró Carla Gómez para 24 Horas.

El pato Merlín sigue acumulando reconocimientos

La fama de Merlín continúa creciendo. En días recientes fue reconocido como embajador de la FIFA en México, participó en actividades del Fan Fest en el Zócalo y hasta recibió una invitación pública de la presidenta Claudia Sheinbaum para asistir a una de sus conferencias matutinas.

El Pato Merlín llegará a Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que será invitado a la mañanera por representar un símbolo de la cultura popular. pic.twitter.com/wHmwyq4IzI — La Periodista (@LaPeriodista_MX) June 19, 2026

La mandataria lo describió como “un símbolo pequeñito de nuestra cultura”, mientras que para miles de aficionados se ha convertido en la mascota emblemática del Mundial.