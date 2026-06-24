¿Quién es Vó Bahiana? La mujer brasileña que “predijo” una abducción extraterrestre en el Mundial este 24 de junio

Predicción de Vó Bahiana La vidente declaró que la abducción masiva ocurrirá este miércoles 24 de junio en el Brasil vs Escocia

Tras el arranque del Mundial FIFA 2026, Vó Bahiana se volvió viral en redes sociales tras “predecir” una presunta abducción masiva alienígena en uno de los partidos del torneo tras haber soñado repetidas veces con el evento.

De acuerdo con la vidente de nacionalidad brasileña, el rapto extraterrestre ocurrirá este miércoles 24 de junio en el enfrentamiento Brasil vs Escocia que tendrá lugar en el Estadio de Miami, Estados Unidos.

Vó Bahiana predice “abducción alienígena” en el Brasil vs Escocia del Mundial 2026

La edición de la Copa del Mundo presente ha sido pionera en evolucionar diversas tradiciones del evento deportivo, desde ser la primera en incluir 48 selecciones en la competencia hasta tener por sede tres países distintos: Canadá, Estados Unidos y México para su celebración.

Sin embargo, la lista podría extenderse hacia terrenos sobrenaturales este miércoles 24 de junio, ya que una vidente brasileña predijo una supuesta abducción alienígena que interrumpirá el partido Brasil vs Escocia. Según el testimonio de la mujer, quien soñó el evento en repetidas ocasiones, la abducción tendría lugar en “un estadio de Miami”, campo en el que las selecciones brasileña y escocesa se batirán a duelo esta tarde.

Vó Bahiana, protagonista de esta escalofriante predicción, compartió la información que obtuvo de su sueño a través de videos en sus redes sociales. En ellos, la vidente se muestra consternada por su presagio, ya que habla con la voz cortada e incluso puede apreciarse que está llorando mientras narra el evento que podría ocurrir este miércoles en Estados Unidos.

“Gente, tengo que contarles… soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó", narró Vó Bahiana en su grabación, resaltando que los jugadores Vini Jr. y Neymar Jr. serían parte de las personas abducidas durante el rapto extraterrestre.

Llega el día de la predicción de Vó Bahiana: ¿qué fue lo que presagió para el Brasil vs Escocia de este miércoles 24 de junio?

La Jornada 3 de la Fase de Grupos del Mundial 2026 arrancará este miércoles para definir las posiciones finales de los sectores A, B y C de esta primera etapa del torneo, sin embargo, los resultados de los partidos de hoy no son lo único por lo que la afición ha esperado ansiadamente este 24 de junio, sino también descubrir si la predicción de Vó Bahiana se hará realidad durante el enfrentamiento Brasil vs Escocia.

En su presagio, la vidente y creadora de contenido brasileña, señaló que la abducción masiva alienígena tendrá dos etapas: el arribo de una primera nave que abducirá jugadores y público, seguida de un segundo vehículo extraterrestre que será el responsable de un rapto masivo de seres humanos en el estadio de Miami.

“Vi muchos gritos, muchos llantos, mucha desesperación”, afirmó Vó Bahiana, explicando a sus seguidores y seguidoras que era la segunda vez que soñaba el evento, lo cual aumentó su preocupación al considerarlo una visión del futuro.

Tras tal declaración, el debate estalló redes sociales como suele ocurrir en este tipo de conversaciones sobrenaturales, sin embargo, incluso las personas escépticas de la información proporcionada por la vidente brasileña han esperado este miércoles 24 de junio con ansias para reafirmar su posición, una que sólo podrá asegurarse tras el partido.

¿Quién es Vó Bahiana, la vidente que predijo una abducción alienígena en el Mundial 2026?

Vó Bahiana es el nombre artístico de la creadora de contenido y vidente brasileña Cleonice Santos, quien se ha popularizado en redes sociales gracias a su contenido espiritualista en plataformas como Instagram y TikTok. Recientemente, la influencer adquirió mayor fama al compartir su presagio de una abducción alienígena que ocurrirá presuntamente durante el partido Brasil vs Escocia.

La espiritualista brasileña se define por un contenido duro de la clarividencia, el cual se centra en giros políticos, muertes de personas famosas y eventos de escala global.

A puertas del gran evento alienígena que la brasileña predijo para este miércoles, Vó Bahiana ha afirmado no tener miedo a ser “cancelada” si no ocurre nada durante el encuentro de Brasil con la seleción escocesa, ya que su predicción fue compartida al verla en su sueño, considerando la repetición de éste una advertencia.