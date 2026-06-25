¿Apple, Samsung, Xiaomi o Motorola? Esto dice Profeco sobre los mejores smartphones de 2026

Profeco analizó la calidad de smarphones Especial

Elegir un teléfono celular siempre representa un reto para cualquier comprador, ya que muchas veces se ponen en la balanza aspectos como el precio, la marca, el tipo de gama, la funcionalidad, entre muchos otros. Actualmente, los smartphones de gama media ofrecen características que hace algunos años eran exclusivas de equipos premium, mientras que los modelos de gama alta compiten por ofrecer las mejores cámaras, inteligencia artificial, autonomía y rendimiento. Por lo que la disyuntiva se vuelve más grande ante estos avances.

Por ello, ante este panorama de opciones, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha realizado diversos análisis y estudios de calidad para orientar a los consumidores mexicanos sobre cuáles son las marcas que ofrecen mejores resultados en aspectos como desempeño, calidad de pantalla, duración de batería, cumplimiento de especificaciones y relación entre costo y beneficios.

Entre el análisis de la dependencia nombres como Apple, Samsung, Xiaomi, Motorola y Oppo, que actualmente dominan buena parte del mercado mexicano.

¿Cuál es la mejor marca de celulares según Profeco?

A pesar de que la PROFECO no señaló ninguna marca como la ganadora, lo cierto es que, en su análisis, la elección del mejor smartphone depende del uso que cada persona le dará al dispositivo. Mientras algunos usuarios priorizan la calidad fotográfica, otros buscan una batería duradera, una pantalla de alto nivel o el mejor desempeño para videojuegos y productividad.

A pesar de ello, esto fue lo que la institución señaló respcto a cada marca de smartphones:

Apple: el referente en gama alta

Los iPhone continúan siendo considerados entre los equipos más completos del mercado gracias a la integración entre hardware y software, su potencia de procesamiento y la calidad de sus cámaras.

Los modelos más recientes destacan por ofrecer un sistema sólido, actualizaciones durante varios años y un rendimiento estable incluso después de un uso prolongado. Diversos análisis internacionales colocan al iPhone entre los líderes del segmento premium.

Además, Apple siempre sobresale en aspectos como grabación de video, seguridad y experiencia de usuario.

Samsung mantiene una de las ofertas más completas

Samsung se ha consolidado como una de las marcas más fuertes tanto en la gama media como en la gama alta.

La compañía surcoreana destaca por la calidad de sus pantallas AMOLED, su política de actualizaciones de software y la diversidad de dispositivos disponibles para distintos presupuestos. Los Galaxy de la serie A han ganado popularidad entre quienes buscan equilibrio entre precio y prestaciones, mientras que los Galaxy S Ultra continúan compitiendo entre los mejores smartphones premium del mundo.

Xiaomi conquista por relación calidad-precio

Xiaomi ha logrado posicionarse como una de las marcas favoritas de los consumidores mexicanos gracias a su agresiva estrategia de precios.

La firma china ofrece dispositivos con especificaciones avanzadas, baterías de gran capacidad, carga rápida y cámaras competitivas a costos que suelen ser inferiores a los de otras marcas. La serie Redmi Note se mantiene como una de las más populares dentro de la gama media.

Para muchos usuarios, Xiaomi representa actualmente una de las mejores opciones cuando el presupuesto es un factor determinante.

Motorola y Oppo también destacan

Profeco también reconoce que Motorola y Oppo se encuentran entre las marcas que han mostrado resultados competitivos en distintos análisis.

Motorola ha fortalecido su presencia mediante equipos con Android prácticamente limpio, buena autonomía y precios accesibles, mientras que Oppo ha ganado terreno gracias a sus sistemas de carga rápida, diseño y rendimiento en la gama media.

Estas características han permitido que ambas compañías se conviertan en alternativas cada vez más populares entre los consumidores mexicanos.

La recomendación de Profeco antes de comprar un celular

La Procuraduría del Consumidor recomienda que antes de adquirir un smartphone los usuarios comparen especificaciones técnicas, revisen estudios de calidad, evalúen la garantía ofrecida por cada fabricante y consideren el servicio postventa disponible en México.

La dependencia insiste en que la mejor compra no siempre es el teléfono más caro, sino aquel que responde de manera eficiente a las necesidades específicas de cada consumidor.