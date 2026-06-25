“Ratatouille 2 no se realizará”: Pixar niega que su estrategia de secuelas se extienda a Remy y Linguini

Ratatouille 2 “No todas las películas tienen que continuar”, opinó con firmeza el director de la obra, Brad Bird.

Tras el inmenso éxito con el que Toy Story 5 arrasó en la taquilla internacional durante su primer fin de semana de estreno y los días siguientes, la conversación respecto a la estrategia de secuelas volvió a dominar entre los aficionados y aficionadas de la animación de Pixar Animation Studios, destacando Ratatouille 2 como uno de los proyectos más esperados.

Sin embargo, una reciente entrevista con Brad Bird —director de Ratatouille y Los Increíbles—, extinguió la última llama de esperanza por una secuela, pues el cineasta declaró firmemente que “no todas las películas tienen que continuar”, expresando sentirse satisfecho con el desenlace de la historia que sigue marcando múltiples generaciones tras casi dos décadas de su estreno.

Brad Bird confirma que no realizará Ratatouille 2: “Esa historia ya está contada”

El éxito presente de la quinta entrega de la saga animada Toy Story ha puesto a uno de los integrantes de Pixar Legend —una vez más—en el centro de la conversación sobre secuelas de películas importantes, al sugerir la realización de una segunda parte para la icónica Ratatouille.

Brad Bird, quien forma parte del título de reconocimiento otorgado a creativos, directores, animadores y escritores más influyentes del estudio al ser el cerebro detrás de Los Increíbles, Ratatouille e incluso la película de culto El Gigante de Hierro, habló respecto a la posibilidad de una secuela a la historia de Remy y Linguini, proyecto que ha sido altamente solicitado en el público y sugerido de broma —“pero si quieres no es broma”— entre compañeros del sector al destacado cineasta.

A pesar de que Bird admitió que las personas a su alrededor le han sondeado la posibilidad de regresar a París para contar más aventuras de Remy y su despistado compañero humano, el director y creador señaló que que “no todas las películas tienen que continuar” y explorar qué sucedió después, especialmente en una cinta con un “final original tan satisfactorio” como es el caso de Ratatouille.

“Para mí, esa historia ya está contada”, aseguró Bird, quien también descartó la posibilidad de una secuela para El Gigante de Hierro, señalando que es incluso gracioso que le pidan una segunda parte cuando la película —actualmente considerada de culto— no tuvo un buen paso por la taquilla durante su lanzamiendo.

Una por otra: Bird destaca que hay futuro para el universo de Los Increíbles

Si bien el cineasta detrás de Ratatouille descartó oficialmente una continuación a las aventuras de Remy y Linguini en París, resaltó que otra de sus creaciones tiene mayor oportunidad en la estrategia de continuaciones animadas que el estudio ha estado implementando en los últimos años.

Los Increíbles, escrita y dirigida por él, tuvo su segunda parte —también bajo su dominio creativo y de dirección— tras 14 años de una pausa que fue lentamente alimentada por el éxito de la primera película, envuelta en teorías y rumores hasta que Bird cedió con una continuación tanto de su agrado como del público al demostrar que la familia de súperheroes aún tenía mucho por entregar.

“Ahora, Los Increíbles... Podría ver otra película de Los Increíbles”, aseguró el cineasta, quien actualmente trabaja en el guión de la tercera entrega; a diferencia de las dos primeras, la tercera parte de las aventuras de los Parr estará dirigida por Peter Sohn y tiene fecha de estreno prevista para el año 2028.