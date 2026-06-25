Jueves 2x1 Ticketmaster 25 de junio 2026: lista completa de conciertos y eventos con promoción

Jueves 2x1 en boletos de Ticketmaster hoy 25 de junio Foto: Generada con IA

Para muchos, ir a conciertos en México se ha convertido en un lujo. Pero cada semana, hay un día que rompe esa lógica: el famoso “Jueves 2x1” de Ticketmaster, una promoción que permite comprar dos boletos al precio de uno… y que este 25 de junio de 2026 vuelve a encender la conversación entre fans.

La dinámica es sencilla, pero la demanda no lo es. Durante un solo día, la plataforma libera una lista de eventos seleccionados —desde conciertos hasta teatro— donde los usuarios pueden acceder a esta oferta limitada.

Jueves 2x1 Ticketmaster: Promociones hoy jueves 28 de mayo

Conciertos

Jesse & Joy – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Aranza – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Concierto Homenaje a ELVIS PRESLEY by Héctor Ortiz – Alboa Metepec (SAN FRANCISCO COAXUSCO) / Alboa Mundo E (Tlalnepantla de Baz)

– Alboa Metepec (SAN FRANCISCO COAXUSCO) / Alboa Mundo E (Tlalnepantla de Baz) Trendline Utopía Tour – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Daniela Spalla & Esteman – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Nicho Hinojosa – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) / La Maraka (México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) / La Maraka (México) Gloria Trevi – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Carlos Macías – Foro Red Access (México) / Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Red Access (México) / Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Sebastián Yatra – Auditorio Telmex (Zapopan)

– Auditorio Telmex (Zapopan) ZAYN – Estadio GNP Seguros (Ciudad de México)

– Estadio GNP Seguros (Ciudad de México) Déjá Vu Retro Show – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) La Castañeda – La Maraka (México)

– La Maraka (México) La Caravana del Amor – Auditorio Nacional (Ciudad de México) / Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) / Escenario GNP Seguros (Monterrey) Millonario – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Julieta Venegas – Teatro Diana (Guadalajara)

– Teatro Diana (Guadalajara) BOHEMIA – El Cantoral (Mexico)

– El Cantoral (Mexico) Shenel Johns – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Jaime Varela – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Los Tigres del Norte – Estadio GNP Seguros (Ciudad de México)

– Estadio GNP Seguros (Ciudad de México) La Cantadera – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Jorge Muñiz – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Lore Aquino – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Leyendas el show – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) San Francisco Disco Band – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Kalimba – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Michelle Delu – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Disidente – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Alive, una fiesta en el tiempo – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Enrique Guzmán – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Morgan Romero – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) La escencia del bolero – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Sala Principal Bellas Artes – Palacio de Bellas Artes (México CDMX)

– Palacio de Bellas Artes (México CDMX) Barimu – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Cross Road: The Bon Jovi live experience – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Camouflage Big Band – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Dalú – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Tex Tex – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Grupo Firme – Estadio GNP Seguros (Ciudad de México)

– Estadio GNP Seguros (Ciudad de México) Esto Sí es Despecho: Myriam - Natalia Sosa- Aranza - Sheyla – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Los Amigos Invisibles – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Fernando Delgadillo – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Coro Gay Ciudad de México – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Porfi Baloa – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Los Panchos - Celebrando al adulto mayor – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Regina Orozco – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Collage – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Raul Di Blasio – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Carnival of KISS – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Beach Weather – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Paty Cantu – La Maraka (México)

– La Maraka (México) The Music of Elton John and Billy Joel starring Michael Cavanaugh – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) The Big Band Experience ¨Tributo a Ray Conniff y Gleen Miller¨ – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Espinoza Paz – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Victor Garcia – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Laureano Brizuela – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Prisma.... 40 años – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Mario Aguilar – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Claudia Sierra – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Marco Mares – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Denisse de Kalafe – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Angélica María y Enrique Guzmán – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) El Consorcio – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Edith Márquez – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Elefante – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Love of Lesbian – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Porter – Teatro Diana (Guadalajara)

– Teatro Diana (Guadalajara) Francisco Céspedes – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Fernando Delgadillo y Alejandro Filio – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Julio Preciado – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

Teatro

CUARTETO ORISHAS – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Alguna vez vi un colibrí / Flores Negras para Violeta – Teatro Varsovia (Ciudad de México)

– Teatro Varsovia (Ciudad de México) Bandidas y Bamba con B de Burlesque – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) El Fantasma De La Ópera México – Teatro de los Insurgentes (México)

– Teatro de los Insurgentes (México) Mentidrags – Teatro Aldama (México)

– Teatro Aldama (México) Razones para decirte adiós – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) El diario de un loco (Teatro Hidalgo) – Teatro Hidalgo (México)

– Teatro Hidalgo (México) El Juego Que Todos Jugamos – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) Esquizofrenia – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México)

– Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México) Prisma – Foro Lucerna (México)

– Foro Lucerna (México) Las Meninas – Teatro Milán (México)

– Teatro Milán (México) Afterglow – Teatro Milán (México)

– Teatro Milán (México) El Sótano – Teatro Fernando Soler (México)

– Teatro Fernando Soler (México) La Nota – Nuevo Teatro Libanés (México)

– Nuevo Teatro Libanés (México) Por la Punta de la Nariz – Teatro Ofelia (México)

– Teatro Ofelia (México) Toc Toc – Teatro Royal Pedregal (México)

– Teatro Royal Pedregal (México) La casa vacia – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Mentiras El Musical – Teatro Aldama (México)

– Teatro Aldama (México) Perfume De Gardenia – Teatro San Rafael (México)

– Teatro San Rafael (México) Un Tranvía Llamado Deseo – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) F king Men – Foro Lucerna (México)

king Men – Foro Lucerna (México) Infierno – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México)

– Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México) Sor-presas – Teatro Hidalgo (México)

– Teatro Hidalgo (México) Treintonas, cuarentonas ¡Y muy chingonas! – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) La obscenidad de la carne. – Teatro Renacimiento (México)

– Teatro Renacimiento (México) La desilusión de la ilusión – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve – Teatro San Jerónimo Independencia (México)

– Teatro San Jerónimo Independencia (México) Como quieras... ¡Perro Ámame! – Teatro Virginia Fábregas (México)

– Teatro Virginia Fábregas (México) El Diario de Ana Frank – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Las Leonas – Teatro México (México)

– Teatro México (México) Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México – Sala Silvestre Revueltas (México)

– Sala Silvestre Revueltas (México) Cloro – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Carlota – Castillo de Chapultepec (México)

– Castillo de Chapultepec (México) Kika Edgar – El Cantoral (Mexico)

– El Cantoral (Mexico) Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández – Palacio de Bellas Artes (México CDMX)

– Palacio de Bellas Artes (México CDMX) El esposo de Daniel – Foro Lucerna (México)

– Foro Lucerna (México) Defendiendo al cavernícola – Nuevo Teatro Libanés (México)

– Nuevo Teatro Libanés (México) Payaso – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) Conversando con el Diablo – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México)

– Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México) DAHMER, Mirando a la bestia a los ojos – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) Préndeme – Teatro Milán (México)

– Teatro Milán (México) Las Heridas del Viento – Teatro Milán (México)

– Teatro Milán (México) Así lo veo yo – Nuevo Teatro Libanés (México)

– Nuevo Teatro Libanés (México) Asesinato para dos – Teatro Milán (México)

– Teatro Milán (México) Archivo Confidencial: CÁMARA BLANCA – Teatro Varsovia (Ciudad de México)

– Teatro Varsovia (Ciudad de México) Cuerpo infinito – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) La Caducidad de la Lavanda – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Los monólogos de la vagina – Nuevo Teatro Libanés (México)

– Nuevo Teatro Libanés (México) MentiVerso – Teatro Aldama (México)

– Teatro Aldama (México) 12 Princesas en Pugna – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) Platanito Show – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) La Dama De Negro / La dama de negro – Teatro 11 de Julio (México)

– Teatro 11 de Julio (México) Pepe Pelos – Foro Red Access (México) / Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Red Access (México) / Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) El Lago De Los Cisnes – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Descubriendo a Cri Cri – Teatro Hidalgo (México)

– Teatro Hidalgo (México) La Señora Presidenta – Centro Cultural Teatro II (México)

– Centro Cultural Teatro II (México) Mucho Ruido y Pocas Nueces - El Incendio de Isolda A.C. – Teatro Varsovia (Ciudad de México)

– Teatro Varsovia (Ciudad de México) Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de México – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Yo tan Bergman, tú tan Fellini – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Kopalli El espíritu astral – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Matilda El Musical – Auditorio Banamex (Monterrey)

– Auditorio Banamex (Monterrey) Revolución Diamantina, 12+. Ingreso 18:30 h. / 16:30 h. – Palacio de Bellas Artes (México CDMX)

– Palacio de Bellas Artes (México CDMX) El Mago de Oz, Musical (Teatro Tepeyac) – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Imperio – Castillo de Chapultepec (México)

– Castillo de Chapultepec (México) Cascada 126 – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) La Nona roja – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Beatles & Rolling Stones (Morsa y Kamelot) – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Fachilisimo – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Xólotl – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) El show de Nora Velazquez, Chabelita, ay padre – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Sueño de una Noche de Verano – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Las Cosas Nuestras – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Polirítmicas y un extravío - Compañía Serafín Aponte Danza – Teatro Varsovia (Ciudad de México)

– Teatro Varsovia (Ciudad de México) En Marte no hay osos – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Machetes – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Las Calcetas De Mi Padre – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Male Rosita – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Rogelio Ramos – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Dracula – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Calaveritas – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Leyendas de Terror – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Thriller “Tributo a Michael Jackson”, especial día de muertos – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Un Cuento de Navidad, el señor Scrooge – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) EL CASCANUECES, BALLET – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Ni con ellas, ni sin ellas – Teatro Broadway (Cuauhtémoc)

Deportes

Budo Sento – Gimnasio Olimpico Juan de la Barrera (Ciudad de México)

Para toda la familia

Los hombres lobo viven en mi closet – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Hansel y Gretel – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) La Sirenita – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Paw Patrol – Centro Cultural Teatro II (México)

– Centro Cultural Teatro II (México) Dinosaurios Al Rescate – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Cenicienta – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Dinorockers – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Magos Joe Y Moy – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Guille & El Nahuatl – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Cantando y Jugando con Los Tripulantes del OVNI – Teatro Benito Juárez (México)

Shows especiales