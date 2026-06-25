Mundial 2026 HOY: estos son los partidos que se transmitirán GRATIS este jueves 25 de junio

La Copa del Mundo entra en una etapa aún más competitiva. Este jueves 25 de junio se disputan los últimos encuentros de los grupos D, E y F, una jornada que podría cambiar el panorama de los clasificados a los dieciseisavos de final.

Con selecciones peleando por su boleto a la siguiente ronda y otras buscando cerrar con dignidad su participación en el torneo, el menú futbolero de hoy ofrece seis partidos que prometen.

¿Qué partidos se transmiten por TV Azteca hoy jueves 25 de junio?

Para esta jornada, TV Azteca apostará por uno de los encuentros más atractivos del día: Ecuador vs Alemania. El duelo será transmitido completamente gratis a través de Azteca 7, además de sus plataformas digitales.

El encuentro está programado para las 14:00 horas, tiempo del centro de México, y representa una auténtica prueba de fuego para la selección ecuatoriana, que necesita un resultado positivo frente a una Alemania que ha mostrado credenciales de candidata al título.

Horarios de los partidos del Mundial 2026 para este jueves

La actividad mundialista estará repartida en tres bloques horarios:

Grupo E

Ecuador vs Alemania | 14:00 horas

| 14:00 horas Curazao vs Costa de Marfil | 14:00 horas

Grupo F

Túnez vs Países Bajos | 17:00 horas

| 17:00 horas Japón vs Suecia | 17:00 horas

Grupo D

Turquía vs Estados Unidos | 20:00 horas

| 20:00 horas Paraguay vs Australia | 20:00 horas

Los encuentros se jugarán de manera simultánea dentro de cada grupo para evitar ventajas deportivas y especulaciones en la clasificación.

Ecuador y Alemania, un choque que puede definir el Grupo E

Gran parte de los reflectores apuntan hacia el enfrentamiento entre ecuatorianos y alemanes.

Mientras Alemania llega con la etiqueta de favorita y con la clasificación prácticamente encaminada, Ecuador necesita sumar para mantenerse con vida en la competencia y evitar depender de otros resultados.

El duelo reúne ingredientes suficientes para convertirse en uno de los mejores partidos de la jornada: una potencia histórica del futbol mundial frente a una selección sudamericana que busca dar el golpe sobre la mesa.

¿Dónde ver GRATIS el partido de Ecuador vs Alemania?

Los aficionados podrán seguir la transmisión a través de:

Televisión abierta

Azteca 7

Plataformas digitales

Sitio oficial de TV Azteca

Aplicación de TV Azteca Deportes

La cobertura incluirá narración, análisis y comentarios del equipo habitual de Azteca Deportes, que durante el torneo ha acompañado algunos de los encuentros más importantes del Mundial 2026.