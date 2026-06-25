Tarjeta de movilidad conmemorativa del Mundial Tarjeta de movilidad conmemorativa del Mundial: Anuncian nueva fecha y horario para comprarla en Campo Marte (Perfil de X: @LaSEMOVI)

La fiebre de la Copa del Mundo 2026 ya se vive con todo en la capital del país. Tras el rotundo éxito y el rápido agotamiento de las primeras piezas, las autoridades anunciaron una nueva fecha y horario para adquirir la Tarjeta de Movilidad conmemorativa en Campo Marte, convirtiéndose en la oportunidad perfecta para asegurar este recuerdo futbolístico y facilitar los traslados de miles de aficionados.

¿Dónde puedo adquirir mi tarjeta conmemorativa?

Si te quedaste sin tu tarjeta conmemorativa edición especial, ¡no te preocupes! Podrás adquirirla directamente en el Casino Campo Marte, ubicado frente al Centro Cultural del Bosque.

La tarjeta más buscada del Mundial vuelve por un día. 🙌



Si te quedaste sin tu Tarjeta de Movilidad Integrada Conmemorativa, esta es tu oportunidad para conseguirla. ✨



Además, tendremos un invitado muy especial.



¡Te esperamos! 😃 pic.twitter.com/NwX7hEb6IA — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) June 25, 2026

¿A qué hora puedo ir por mi tarjeta?

Podrás adquirir tu tarjeta conmemorativa este viernes 26 de junio de 2026, en un horario de 4:00 a 7:00 PM. Cabe mencionar que la entrada al recinto es completamente gratuita. Además de la venta de tarjetas, el evento contará con una venta especial de stickers de ilustradores chilangos, ideal para los amantes del arte local y los coleccionistas.

¿Cuánto costará la tarjeta conmemorativa del Mundial 2026?

La buena noticia para los usuarios y coleccionistas es que este diseño de edición limitada no tendrá ningún costo extra. Las autoridades capitalinas confirmaron que se mantendrán las tarifas oficiales vigentes del sistema de transporte de la Ciudad de México:

Costo individual de la tarjeta: $15.00 MXN.

$15.00 MXN. Costo con un viaje incluido: $20.00 MXN (en máquinas expendedoras de Metro y Metrobús).

Con la implementación de estas tarjetas de edición limitada y las rutas de autobús controladas, la Ciudad de México busca mitigar el tráfico vehicular y garantizar accesos fluidos al Estadio Ciudad de México, el cual será sede de varios partidos clave durante la Copa del Mundo 2026. Las autoridades aconsejarán tanto a los asistentes locales como a los extranjeros adquirir su plástico con anticipación para agilizar todos sus traslados.