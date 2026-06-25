Viaje gratis a Xcaret: así puedes registrarte y participar por el premio si México avanza a cuartos de final

Entradas gratis a Xcaret | Conoce cómo registrarte, requisitos y fechas de la promoción.

La Selección Mexicana mantiene intacta la ilusión de firmar una actuación histórica en la Copa del Mundo. Después de finalizar la fase de grupos con paso perfecto y nueve puntos, el Tricolor aseguró su lugar en la ronda de eliminación directa, donde buscará avanzar hasta los cuartos de final.

Con ese objetivo en juego, Xcaret lanzó una promoción dirigida a los aficionados. Si México consigue instalarse entre los ocho mejores equipos del torneo, quienes se registren previamente podrán obtener una Entrada Xcaret de cortesía para visitar el parque.

¿Cómo registrarte para obtener una entrada gratis a Xcaret?

Para participar únicamente es necesario completar el registro en el sitio habilitado por Xcaret antes de que concluya la participación de la Selección Mexicana en el Mundial. La promoción está disponible exclusivamente para ciudadanos mexicanos mayores de edad y se encuentra limitada a 50 mil registros, con una participación por persona.

En caso de que el Tricolor logre clasificar a los cuartos de final, cada persona registrada podrá recibir una entrada gratuita. Para hacerla válida será indispensable presentar una credencial para votar vigente en las taquillas del parque. La entrada contempla únicamente el acceso al parque Xcaret y no incluye servicios adicionales como buffet, casilleros o equipo de esnórquel.

¿Cuándo se pueden usar las entradas gratis de Xcaret?

De cumplirse la condición de la promoción, las cortesías podrán utilizarse del 8 de julio de 2026 al 31 de julio de 2027. No obstante, existirán algunas fechas restringidas, entre ellas el Festival de Vida y Muerte, la temporada alta de diciembre de 2026, Semana Santa de 2027 y los días en que se realice la Travesía Sagrada. Además, el parque limitará el acceso a 100 cortesías por día.