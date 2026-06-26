Julio Regalado en Soriana: estas son las sorprendentes ofertas disponibles hasta el 29 de junio

Si hay una temporada que muchos consumidores esperan para llenar el carrito sin vaciar la cartera, esa es Julio Regalado. La tradicional campaña de Soriana volvió a actualizar su catálogo semanal con promociones que estarán disponibles hasta el 29 de junio de 2026, ofreciendo desde descuentos directos hasta dinámicas en cientos de artículos de uso diario.

Las promociones aplican en distintas sucursales participantes de Soriana Híper, Mega Soriana, Soriana Súper, Soriana Mercado y Soriana Express, aunque la disponibilidad puede variar dependiendo de la tienda y la región.

Las promociones que más llaman la atención este fin de semana

Uno de los mayores atractivos de esta campaña es que no se limita a una sola categoría. El nuevo folleto incluye descuentos en productos de despensa y mucho más.

Frutas y verduras

Cebolla blanca a $21.80 el kilo

Limón con semilla a $27.80 el kilo

Aguacate Hass a $27.80 la malla

Pepino verde a $19.80 el kilo

Manzana Red Delicious a $38.80 el kilo

Melón Chino a $26.80 el kilo

Tomatillo verde sin cáscara a $34.80 el kilo

Brócoli a $49.80 el kilo

Chile Jalapeño/Cuaresmeño a $28.80 el kilo

Carnes, pollos y pescados

Carne de Res para asar a $208.00 el kilo

Pollo entero fresco a $35.90 el kilo

Filete de Pechuga de Pollo Bachoco en charola a $158.90 el kilo

Milanesa de Pechuga de Pollo Bachoco en charola a $173.90 el kilo

Alitas de Pollo enchiladas a $75.90 el kilo

Costilla de Cerdo para asar a $134.00 el kilo

Pierna de Cerdo con hueso congelada a $56.00 el kilo

T-Bone de Res Rancho Don Francisco Selecta a $329.90 el kilo

Top Sirloin de Res Palomilla Rancho Don Francisco Selecta a $269.90 el kilo

Diezmillo de Res sin hueso Rancho Don Francisco Selecta a $249.90 el kilo

Filete de Mojarra de granja a $99.90 el kilo

Mojarra Tilapia entera congelada a $69.90 el kilo

Camarón chico sin cabeza a $199.00 el kilo

Filete de Basa blanco sin piel Valley Foods Fresh a $59.00 el empaque de 500 g

Camarón coctelero chico a $139.00 el kilo

Mero entero a $199.00 el kilo

20% de descuento en Salmón Valley Foods Fresh

¿Por qué Julio Regalado sigue siendo una de las campañas favoritas?

Cada verano, Julio Regalado se convierte en uno de los eventos comerciales más importantes para Soriana. Su éxito radica en que combina descuentos directos con promociones por volumen, lo que permite obtener un mayor ahorro al comprar productos de consumo frecuente.

Además, la campaña suele renovarse cada semana con nuevos folletos, por lo que los clientes encuentran constantemente promociones diferentes sin esperar hasta el siguiente mes.

Tips para sacar mayor provecho a las promociones

Haz una lista antes de ir al supermercado

Revisa las promociones por volumen

Consulta el folleto antes de salir

Compara precios y elige solo lo que necesitas

¿Hasta cuándo estarán disponibles estas ofertas?

El folleto actual de Julio Regalado en Soriana estará vigente hasta el 29 de junio de 2026. Después de esa fecha, la cadena lanzará una nueva edición con promociones renovadas para distintas categorías de productos.

Para quienes buscan ahorrar en la despensa o adelantar compras del hogar, esta campaña sigue siendo una de las oportunidades más fuertes del verano, especialmente por la variedad de departamentos participantes y las promociones por volumen que distinguen a Julio Regalado.