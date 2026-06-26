Julio Regalado en Soriana: estas son las sorprendentes ofertas disponibles hasta el 29 de junio

Si hay una temporada que muchos consumidores esperan para llenar el carrito sin vaciar la cartera, esa es Julio Regalado. La tradicional campaña de Soriana volvió a actualizar su catálogo semanal con promociones que estarán disponibles hasta el 29 de junio de 2026, ofreciendo desde descuentos directos hasta dinámicas en cientos de artículos de uso diario.
Las promociones aplican en distintas sucursales participantes de Soriana Híper, Mega Soriana, Soriana Súper, Soriana Mercado y Soriana Express, aunque la disponibilidad puede variar dependiendo de la tienda y la región.
Las promociones que más llaman la atención este fin de semana
Uno de los mayores atractivos de esta campaña es que no se limita a una sola categoría. El nuevo folleto incluye descuentos en productos de despensa y mucho más.
Frutas y verduras
- Cebolla blanca a $21.80 el kilo
- Limón con semilla a $27.80 el kilo
- Aguacate Hass a $27.80 la malla
- Pepino verde a $19.80 el kilo
- Manzana Red Delicious a $38.80 el kilo
- Melón Chino a $26.80 el kilo
- Tomatillo verde sin cáscara a $34.80 el kilo
- Brócoli a $49.80 el kilo
- Chile Jalapeño/Cuaresmeño a $28.80 el kilo
Carnes, pollos y pescados
- Carne de Res para asar a $208.00 el kilo
- Pollo entero fresco a $35.90 el kilo
- Filete de Pechuga de Pollo Bachoco en charola a $158.90 el kilo
- Milanesa de Pechuga de Pollo Bachoco en charola a $173.90 el kilo
- Alitas de Pollo enchiladas a $75.90 el kilo
- Costilla de Cerdo para asar a $134.00 el kilo
- Pierna de Cerdo con hueso congelada a $56.00 el kilo
- T-Bone de Res Rancho Don Francisco Selecta a $329.90 el kilo
- Top Sirloin de Res Palomilla Rancho Don Francisco Selecta a $269.90 el kilo
- Diezmillo de Res sin hueso Rancho Don Francisco Selecta a $249.90 el kilo
- Filete de Mojarra de granja a $99.90 el kilo
- Mojarra Tilapia entera congelada a $69.90 el kilo
- Camarón chico sin cabeza a $199.00 el kilo
- Filete de Basa blanco sin piel Valley Foods Fresh a $59.00 el empaque de 500 g
- Camarón coctelero chico a $139.00 el kilo
- Mero entero a $199.00 el kilo
- 20% de descuento en Salmón Valley Foods Fresh
¿Por qué Julio Regalado sigue siendo una de las campañas favoritas?
Cada verano, Julio Regalado se convierte en uno de los eventos comerciales más importantes para Soriana. Su éxito radica en que combina descuentos directos con promociones por volumen, lo que permite obtener un mayor ahorro al comprar productos de consumo frecuente.
Además, la campaña suele renovarse cada semana con nuevos folletos, por lo que los clientes encuentran constantemente promociones diferentes sin esperar hasta el siguiente mes.
Tips para sacar mayor provecho a las promociones
- Haz una lista antes de ir al supermercado
- Revisa las promociones por volumen
- Consulta el folleto antes de salir
- Compara precios y elige solo lo que necesitas
¿Hasta cuándo estarán disponibles estas ofertas?
El folleto actual de Julio Regalado en Soriana estará vigente hasta el 29 de junio de 2026. Después de esa fecha, la cadena lanzará una nueva edición con promociones renovadas para distintas categorías de productos.
Para quienes buscan ahorrar en la despensa o adelantar compras del hogar, esta campaña sigue siendo una de las oportunidades más fuertes del verano, especialmente por la variedad de departamentos participantes y las promociones por volumen que distinguen a Julio Regalado.