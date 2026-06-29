¿A qué hora abre el Fan Fest en el Zócalo de CDMX? Horarios para el partido México vs Ecuador Conoce a partir de qué hora podrás ingresar al Fan Fest Zócalo de CDMX para ver el partido de México vs. Ecuador (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

Si quieres continuar viviendo la experiencia del Mundial 2026 y apoyar a la Selección Mexicana en el partido de México vs. Ecuador, el FIFA Fan Fest podría ser una opción para ti; conoce todos los detalles para llegar.

Este martes 30 de junio México se enfrentará a Ecuador en la fase de eliminación directa, volviendo este encuentro uno de los más esperados por los aficionados, por lo que si no puedes vivirlo en el Estadio Ciudad de México, podrás disfrutar este emocionante partido en el Zócalo capitalino.

¿A qué hora abre el FIFA Fan Festival del Zócalo para el México vs. Ecuador?

El FIFA Fan Festival del Zócalo estará transmitiendo los tres partidos de la jornada de este 30 de junio, por lo que, a pesar de que el partido de México vs. Ecuador comenzara hasta la tarde, las puertas para este recinto se abrirán desde las 9:30 de la mañana, permaneciendo abierto hasta las 21:30 horas.

¿A qué hora es el partido de México vs. Ecuador?

El partido de México vs. Ecuador comenzará a las 19:00 horas; sin embargo, las autoridades recomiendan llegar con anticipación, pues el acceso será limitado.

Asimismo, en caso de que no llegues a alcanzar cupo en el FIFA Fan Festival del Zócalo, también podrás disfrutar del partido de México vs. Ecuador en alguna de las pantallas que se instalarán alrededor de la zona.

¿Cuáles son los partidos del Mundial 2026 para el 30 de junio?

Estos son los partidos de 16avos de final del Mundial 2026 para este 30 de junio, los cuales también podrás mirar en el FIFA Fan Fest del Zócalo de la CDMX.

Costa de Marfil vs. Noruega 11:00 horas

11:00 horas Francia vs. Suecia 15:00 horas

15:00 horas México vs. Ecuador 19:00 horas

¿En dónde ver el partido de México vs. Ecuador?

Además del FIFA Fan Fest del Zócalo, también podrás ver el partido de México vs. Ecuador en vivo en las siguientes festivales de la CDMX: