Perú en mochila: guía de viaje para recorrer el país andino sin quedarse sin datos ni perderse en ruta

Perú en mochila

Perú no es un destino que se recorra de un tirón. Es un país variado que requiere tiempo: costa desértica, sierra andina con altitudes que superan los 4.000 metros y selva amazónica que ocupa más de la mitad del territorio. Cada zona tiene su clima, su ritmo y sus retos logísticos. Por eso, quien viaja a Perú por su cuenta necesita una planificación total, incluyendo todo lo relacionado con la comunicación.

Al respecto, la conectividad es uno de los factores que más se subestima antes de llegar. Para los españoles, Perú no forma parte del área de roaming gratuito de la Unión Europea, lo que significa que usar el plan de datos del operador español en Lima o Cusco tiene un coste que puede dispararse con facilidad.

Para evitar estos encarecimientos, está la alternativa de comprar una SIM física local al aterrizar, pero requiere encontrar un punto de venta, gestionar el trámite y esperar a tener datos activos cuando ya se está dentro del país.

Teniendo en cuenta que cualquier viajero que llega a un país necesita datos desde el minuto cero, ya sea para coger el transporte desde el aeropuerto, para confirmar la reserva del alojamiento, para orientarse en una ciudad de más de diez millones de habitantes donde los mapas offline tienen límites, la conectividad en Perú no es un lujo del viaje. Y, para tenerla disponible, la mejor opción es el esim de Holafly para Peru .

Holafly eSIM Perú: datos ilimitados sin gestionar nada en destino

El eSIM de Holafly para Peru opera con las redes de Movistar Perú y Claro Perú con una cobertura 4G LTE y 5G donde está disponible. Esta compañía ofrece una amplia variedad de planes, complemente personalizables. De este modo, los planes van desde 18,50€ para 3 días hasta 82,90€ para 30 días, con datos ilimitados en todos los casos.

Una de las características de esta opción es que el plan empieza a contar desde que se activa en destino, no desde la compra, por lo que la persona que compre con una semana de antelación no perderá días de cobertura en ningún caso. Solo pagará por la utilización del servicio y los días utilizados.

En cuanto a las características de Holafly, los clientes pueden proceder con la instalación antes del viaje mediante un código QR, siendo la activación es inmediata al aterrizar. Para ello tan solo hay que encender datos de itinerancia en ajustes del móvil y activar el plan Holafly.

Además, la eSIM es compatible con doble SIM, lo que permite mantener la tarjeta física del operador habitual para llamadas y SMS mientras se usan los datos de Holafly. Esta facilidad de uso es la que ha llevado a Holafly ser una de las empresas del sector con mejor reputación al sumar 98.935 reseñas verificadas en Trustpilot con calificación Excelente.

Además de todo lo anterior, otras de las características del El eSIM de Holafly para Perú son:

Datos ilimitados : sin recargas y sin tener el riesgo de quedarse sin datos a mitad del viaje

: sin recargas y sin tener el riesgo de quedarse sin datos a mitad del viaje Always On: 1 GB de datos de respaldo al mes incluido con cada eSIM, algo que es válido en más de 150 países y que se renueva cada 30 días

1 GB de datos de respaldo al mes incluido con cada eSIM, algo que es válido en más de 150 países y que se renueva cada 30 días Compartir datos: Además, los clientes pueden compartir 1 GB/día con otros viajeros, de modo que con un plan de 7 días hay 7 GB compartibles

Además, los clientes pueden compartir 1 GB/día con otros viajeros, de modo que con un plan de 7 días hay 7 GB compartibles Soporte 24/7 por chat y correo electrónico

por chat y correo electrónico Reembolso disponible por incompatibilidad, cancelación del viaje o problemas de conexión, teniendo en cuenta que hay un plazo de 5 a 10 días hábiles

Perú: un país para aprovechar los datos y la conectividad

Perú es un país acostumbrado a recibir a turistas españoles. No en vano, los ciudadanos españoles no necesitan visado para ingresar a Perú por turismo, ya que solo se exige que tenga un pasaporte en vigor (con al menos 6 meses de validez) y el billete de salida del país. Por ello, no es de extrañar que España sea el principal país emisor de turistas de Europa hacia Perú, con cifras alrededor de 125.000 turistas al año.

La puerta de entrada suele ser Lima, ciudad que recibe a casi todos los viajeros que llegan a Perú. La mayoría la usa como escala hacia Cusco. No obstante, es una ciudad ideal para visitar el barrio de Miraflores, el malecón sobre el Pacífico, el centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, atractivos turísticos que convierten a Lima en un destino que merece al menos dos días de vista.

Además, la cobertura en Lima es excelente en toda el área urbana, por lo que contar con una buena conectividad como la que ofrece la esim de Holafly es vital para aprovechar de las apps de transporte local (InDrive y Beat son las más utilizadas) o de la navegación por Google Maps.

Sin embargo, antes de viajar y de improvisar en el lugar de destino, es mejor tener claro qué se va a necesitar en Perú. Por ello, estas son algunas de las cosas a tener en cuenta en cualquier viaje a Perú relacionadas con el uso de internet.

En el caso de usar el tren, hay que cerciorarse del uso de PeruRail e Inca Rail y que tienen la opción de reservar billetes de forma online. Asimismo, tampoco hay que olvidarse de las entradas a los sitios que se vaya a visitar. Por ejemplo, si vamos Machu Picchu, deberemos tener acceso a la reserva previa obligatoria que hayamos hecho a través del QR. Y, del mismo modo, también es esencial descargar las apps de transporte en Lima como InDrive y Beat, que funcionan solo con conexión activa.

Para evitar riesgos relacionados con la conectividad en Perú, no lo dudes: contrata el esim de Holafly para Perú y olvídate de problemas de conexión.