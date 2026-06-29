Paraguay vs. Alemania Los mejores memes de la eliminación de Alemania ante Paraguay en el Mundial 2026 (EFE)

El Mundial 2026 tuvo su primera gran sorpresa en la ronda de eliminación directa. Nadie lo esperaba, pero la Selección de Paraguay hizo historia y logró la eliminación de Alemania en un partido de 16avos de Final que se decidió en los penales. Pero mientras los jugadores sufrían en la cancha, en internet se jugaba otro partido: las redes sociales se llenaron con los mejores memes que se burlaron de los alemanes y celebraron el triunfo ante Paraguay, con muchísimo humor e ingenio ante este histórico resultado.

Los mejores memes entre el partido entre Alemania vs. Paraguay

Tras la histórica victoria de Paraguay sobre Alemania, los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar al resultado, inundando las plataformas con una avalancha de ingenio y creatividad:

Paraguay no le teme a Alemania

Resumen Alemania - Paraguay



Jajajajajajaja 🐶 pic.twitter.com/ofbtABnKnm — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) June 30, 2026

La decepción del líder desde el más allá

Hitler desde el cielo viendo que Paraguay no tiene jugadores negros y Alemania sípic.twitter.com/RwFFVcsPKW — Katriiel (@KatriielEscobar) June 29, 2026

Alemania no pudo con Paraguay

Paraguay contra Alemania desde el minuto 10pic.twitter.com/J8IDLmliwd — Fran (@frabigol) June 29, 2026

La inesperada tristeza alemana

¡PARAGUAY ELIMINÓ A ALEMANIA!😱



— ¿Está llorando mi Führer?... pic.twitter.com/al83HsozcN — La Abuela García®™ (@rthur013) June 29, 2026

Tan imposible para el gigante Alemán y tan sencillo para Paraguay

Germany vs Paraguay pic.twitter.com/DgFN7kRvZG — Troll Football (@TrollFootball) June 30, 2026

Paraguay sorprendió a todos los aficionados

Como que Alemania fue eliminada por Paraguay?!



PARAGUAY NO MAMES pic.twitter.com/y9m4zVzz4n — ⟦IC.11⟧ (@IC11_Wav) June 29, 2026

El shock de Alemania ante su dolorosa derrota contra Paraguay

De alguna manera, Paraguay acaba de eliminar a ALEMANIA del Mundial. pic.twitter.com/eaGV8H6QsQ — COTM (@COTM_2) June 29, 2026

Sin lugar a dudas, el humor es un ingrediente que jamás puede faltar en este tipo de torneos. ¿Qué sería de la vida y del internet sin esa dosis diaria de ingenio? Los memes se han convertido en la verdadera esencia humorística de las plataformas digitales, capaces de transformar la tensión de la cancha en puras risas.

La gran victoria que sorprendió a todos

La Copa del Mundo 2026 ha sido testigo de su primera gran sorpresa en la ronda de eliminación directa. En un compromiso disputado en el Estadio de Boston, la Selección de Paraguay rompió con todos los pronósticos lógicos al dejar fuera a la poderosa Alemania en la ronda de 16avos de Final, con una victoria histórica que pasa a la siguiente fase tras una tanda de penales.

¿Cómo se definió la tanda de penales a favor de Paraguay?

Con el empate inquebrantable tras 120 minutos de juego, el destino de ambos combinados se mudó a los tiros desde los once pasos. Fue ahí donde la templanza guaraní marcaron la diferencia; aprovechando los yerros de la ofensiva germana, José Canale asumió la responsabilidad del cobro definitivo para sellar el 5-4 en los penales.