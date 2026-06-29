Mitos y realidades de la Luna de Fresa Conoce cuál es el significado de la Luna de Fresa, si realmente se pinta de rosa, así como algunos mitos y realidades (Pexels)

La próxima luna llena será también la Luna de Fresa, por lo que aquí te compartimos qué significa, si realmente se pinta de rosa, así como otros mitos y realidades.

Este lunes 29 de junio podrás observar la luna llena de junio, la cual también es conocida como la Luna de Fresa; sin embargo, a pesar de lo que algunos puedan pensar, su nombre no está relacionado con su color.

¿Qué es la Luna de Fresa y por qué se llama así?

El origen del nombre de la Luna de Fresa proviene de las culturas originarias de América del Norte, las cuales utilizaban las fases de la luna como una forma calendario, nombrando a las lunas llenas según el fenómeno natural con el que coincidían.

Por lo que la Luna de Fresa recibe ese nombre debido a que la luna llena de junio coincide con el inicio de la cosecha de estas frutas.

Mito vs. realidad: ¿La Luna de Fresa realmente se tiñe de color rosa?

Uno de los mitos más famosos de la Luna de Fresa es que esta se pinta completamente de color rosa; sin embargo, a pesar de que esto no es verdad, es cierto que, debido a que la luna llena de junio permanecerá baja sobre el horizonte, puede tener un tono anaranjado o rojizo.

¿Se trata de una superluna? El mito del tamaño gigante

Otro mito que suele acompañar a la Luna de Fresa es que esta suele ser más grande; no obstante, todo se trata de una ilusión óptica, pues debido a que la luna está baja en el cielo es que parece aumentar su tamaño; sin embargo, este no cambia.

Significado espiritual y astrológico de la Luna de Fresa

Por otra parte, algunas personas suelen asociar esta Luna de Fresa con significados espirituales y astrológicos; para ellos, esta luna suele significar abundancia, además de apertura emocional, siendo un llamado para que te tomes un momento y disfrutes de los frutos de tu trabajo y dedicación.

Rituales para la Luna de Fresa

Algunos rituales que suelen recomendarse para quienes creen en el significado espiritual y astrológico de Luna de Fresa suelen centrarse en aquellos relacionados con la gratitud y liberación.

Por lo que, en una hoja puedes escribir todo lo que agradeces de los últimos meses, o bien aquello que deseas soltar para iniciar un nuevo ciclo.