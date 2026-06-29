Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart: Comparativa de ofertas 30 de junio y 1 de julio

Ofertas en Walmart y Chedraui Los mejores descuentos en frutas y verduras (Crónica Digital)

Las ofertas de Chedraui y Walmart regresan este martes 30 de junio y miércoles 1 de julio con el tradicional Martimiércoles y Martes de Frescura, respectivamente. La comparación de precios muestra diferencias importantes en algunos productos de temporada.

Ofertas en frutas Martimiércoles de Chedraui y Martes de Frescura de Walmart

La manzana Gala registra una de las mayores diferencias de la semana. Walmart la ofrece en $40.00 por kilo, mientras que en la cadena mexicana alcanza $59.00. La manzana verde también favorece a la tienda estadounidense con un precio de $40.00 por kilo frente a $44.50.

El contraste más amplio aparece en el limón sin semilla. En Walmart se comercializa en $45.00 por kilo, mientras que Chedraui lo coloca en $18.00, una diferencia de $27 por kilo.

La toronja mantiene precios muy similares con $29.00 por kilo en Walmart y $28.00 en Chedraui. La guayaba también presenta una diferencia importante con $65.00 por kilo en Walmart frente a $52.00.

El mamey se vende en Walmart a $45.90 por kilo y en Chedraui a $30.50. La penca de plátano Chiapas muestra el comportamiento opuesto con $20.00 por kilo en Walmart y $24.50 en Chedraui.

El melón chino registra $26.00 por kilo en Walmart y $34.90 en Chedraui. La papaya Maradol mantiene precios muy cercanos con $40.00 y $39.00 respectivamente, mientras que la piña miel prácticamente no presenta variación al encontrarse en $25.00 por kilo en Walmart y $24.90 en Chedraui.

Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart ofertas en verduras

En verduras, el chayote sin espinas presenta una diferencia considerable. Walmart lo ofrece en $39.90 por kilo y Chedraui en $26.50.

La lechuga romana registra $24.90 por pieza en Walmart frente a $22.50 en Chedraui. La zanahoria mantiene prácticamente el mismo precio en ambas caddenas comerciales.

El nopal limpio muestra una ligera ventaja para Walmart con $42.90 por kilo, mientras que Chedraui lo comercializa en $44.50.

La cebolla blanca mantiene exactamente el mismo precio en ambas cadenas con $42.00 por kilo. Lo mismo ocurre con el brócoli, que se ofrece en $39.90 por kilo tanto en Walmart como en Chedraui.

Recuerda que los precios pueden variar sin previo aviso en cualquier momento.