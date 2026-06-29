Mundial aumenta actividad en las apps de citas hasta un 60% en las ciudades sedes de los partidos

¡Amor mundialista! Incrementan matches en aplicaciones de citas durante el campeonato. (cuartoscuro y pexels)

La actividad en las aplicaciones de citas aumentó considerablemente a causa del Mundial 2026. Se ha reportado un incremento de matches en ciudades sede.

¿Más posibilidades?: Incrementan números de usuarios en aplicaciones de citas

Debido al Mundial que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá, el tráfico en las aplicaciones de citas se ha disparado en la ciudades anfitrionas. En los Estados Unidos, se registró un incremento de 15% en usuarios totales, 25% en actividad y hasta 60% en matches.

Lo mismo ha sucedido en las ciudades anfitrionas de los otros dos países coanfitriones del evento deportivo, donde existe un alza de 47% de usuarios provenientes del extranjero. Aquí en México, la actividad en aplicaciones de citas aumentó un 80% en Monterrey y un 74% en Guadalajara. En general, la tasa de coincidencias para todo el país subió 97%.

La modalidad internacional que ofrecen algunas de las aplicaciones de citas también ha hecho que personas que tiene planes para viajar busquen por adelantado a sus posibles matches. Esto significa que algunos usuarios comienzan a hablar con la persona de su interés desde antes de que aterricen.

Aún quedan treinta partidos por disputarse este Mundial, tres de ellos en México, por lo que habrá que ver si el número de personas que frecuentan estas aplicaciones continúan subiendo.