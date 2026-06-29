¿Portugal campeón del Mundial 2026? La nueva predicción de Michel Bruno, el “Vidente de las Copas”; esta es su historia

Él es Michel Bruno, un astrólogo brasileño conocido internacionalmente como “El Vidente de las Copas” Foto: IA/RSS

Estamos oficialmente en los diecisesavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 y en este punto ya han comenzado a multiplicarse las predicciones que buscan adivinar quién será el próximo campeón del mundo.

Entre todas ellas, una ha vuelto a captar la atención de miles de aficionados. No proviene de un exfutbolista, un entrenador o un analista deportivo, sino de Michel Bruno, un astrólogo brasileño conocido internacionalmente como “El Vidente de las Copas”, quien asegura haber acertado a sus vaticinios sobre los campeones de los Mundiales de 2010, 2014 y 2018.

Ahora, el brasileño sostiene que ya conoce el desenlace del Mundial de este año.

Su predicción salió a la luz durante una entrevista con el medio brasileño Globo Esporte, por lo que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales y fue retomada para especular sobre los pronósticos sobre el resultado final.

Sin embargo, ¿puede alguien anticipar el desenlace del torneo deportivo más importante del planeta?

¿Quién es Michel Bruno, el llamado “Vidente de las Copas”?

Aunque fuera de Brasil su nombre era muy poco conocido, Michel Bruno llevaba años realizando consultas astrológicas antes de comenzar su fama como astrólogo del futbol.

Su popularidad salió a la luz en 2010, cuando aseguró que España conquistaría la Copa del Mundo celebrada en Sudáfrica. En aquel entonces, la elección dirigida por Vicente del Bosque terminó levantando el trofeo tras derrotar a Países Bajos en la final y el pronóstico convirtió al brasileño en un personaje fuera de lo común.

Cuatro años después repitió su vaticinio acertado, pues antes del Mundial de Brasil 2014 aseguró que Alemania sería campeona. Nuevamente acertó. La Mannschaft terminó imponiéndose a Argentina en tiempo extra gracias al histórico gol de Mario Götze.

Su popularidad creció todavía más rumbo a Rusia 2018. En aquella ocasión pronosticó que Francia sería el nuevo campeón del mundo, una predicción que volvió a cumplirse cuando la selección encabezada por Kylian Mbappé derrotó a Croacia en la final.

Tres aciertos consecutivos bastaron para que muchos comenzaran a llamarlo “El Vidente de las Copas”.

Sin embargo, su racha perfecta terminó en Qatar 2022, pues en aquel año, Michel Bruno afirmó entonces que Brasil conquistaría el hexacampeonato. La historia no fue así.

La selección brasileña quedó eliminada en cuartos de final por Croacia, mientras que Argentina terminó levantando la tercera Copa del Mundo de su historia con Lionel Messi como gran figura.

A pesar de ese error, el astrólogo conserva una importante legión de seguidores que continúa pendiente de cada una de sus predicciones mundialistas.

¿Qué selección ganará el Mundial 2026, según Michel Bruno?

El pronóstico del brasileño no deja espacio para las dudas.

Desde hace varios años, asegura, ha sostenido que Portugal será el próximo campeón del mundo.

“Desde 2022 he afirmado que Portugal será campeón del mundo”, declaró durante la entrevista concedida a Globo Esporte.

Su predicción incluso va más allá del simple campeón, pues Bruno considera que Portugal llegará al torneo con una generación suficientemente madura para conquistar el título más importante del futbol internacional.

Según su análisis, otras selecciones que pelearán por los últimos lugares del torneo serán Francia, España, Inglaterra, Argentina y Brasil.

Sin embargo, sostiene que ni argentinos ni brasileños lograrán repetir el protagonismo de otros años.

En el caso de Argentina, considera que la albiceleste podría quedar eliminada desde los cuartos de final, aunque aclara que ese escenario dependerá del sorteo y del camino que tenga durante la competencia.

Respecto a Brasil, su explicación resulta todavía más peculiar, ya que el astrólogo considera que la selección brasileña volvería a cometer el mismo error del 2022 que, desde su perspectiva, condicionó su participación en Qatar 2022 y fue el de construir la estrategia alrededor de Neymar.

Para Michel Bruno, si el delantero vuelve a asumir ese papel central, Brasil no alcanzaría las semifinales.

“No está al cien por ciento para jugar un Mundial y, si juega, la selección volverá a girar en torno a él, repitiendo el error táctico de 2022”, sostiene.

Más allá de compartir o no esa visión, la afirmación volvió a alimentar la conversación sobre el papel que todavía podría desempeñar Neymar en la selección brasileña, especialmente considerando el relevo generacional que atraviesa el equipo.

Una predicción basada en un método definido, según el vidente

Uno de los aspectos menos conocidos de Michel Bruno es que asegura no elaborar sus pronósticos únicamente a partir de cartas astrales.

El brasileño dice que también analiza el contexto político, económico y social de cada país. Según explica, esa metodología fue la que lo llevó a pronosticar el triunfo de España en 2010.

En aquel momento consideró que el país atravesaba una de las crisis económicas más profundas de su historia reciente y que conquistar el Mundial tendría un fuerte impacto simbólico para recuperar el ánimo nacional.

Esa misma lógica, afirma, utilizó para anticipar el campeonato de Alemania en 2014 y el de Francia en 2018.

En el caso francés, incluso señaló que la diversidad del plantel representaba un mensaje importante en medio del debate europeo sobre migración e integración social.

Ahora asegura que Portugal atraviesa un momento similar.

Desde su perspectiva, el país vive un proceso de fortalecimiento económico que buscará proyectarse internacionalmente, utilizando también al futbol como una poderosa herramienta de identidad nacional.

“Portugal mostrará al mundo su potencial y elevará su futbol al máximo nivel”, asegura. Hasta ahora, esa afirmación forma parte únicamente de su interpretación personal y no existe evidencia que permita comprobar una relación entre esos factores y el resultado deportivo de una Copa del Mundo.