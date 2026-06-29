¡Último día para disfrutar de estas ofertas en Soriana! Aprovecha descuentos en carnes, frutas y despensa hasta hoy 29 de junio

Si estás pensando en hacer el súper antes de que terminen las ofertas, este puede ser uno de los mejores momentos para hacerlo. Soriana mantiene vigentes diversas promociones que permiten ahorrar en productos indispensables para el hogar, desde carnes y frutas hasta artículos de despensa y limpieza.

Hoy, 29 de junio de 2026, es el último día en el que podrás aprovechar estas ofertas exclusivas y descuentos especiales para cerrar junio con precios competitivos en diferentes departamentos.

¿Qué ofertas tiene Soriana hasta el 29 de junio de 2026?

Entre las promociones que destacan durante este fin de semana se encuentran descuentos en alimentos de consumo diario, especialmente en el departamento de carnes, frutas y verduras.

Frutas y verduras

Cebolla blanca a $21.80 el kilo

Limón con semilla a $27.80 el kilo

Aguacate Hass a $27.80 la malla

Pepino verde a $19.80 el kilo

Manzana Red Delicious a $38.80 el kilo

Melón Chino a $26.80 el kilo

Tomatillo verde sin cáscara a $34.80 el kilo

Brócoli a $49.80 el kilo

Chile Jalapeño/Cuaresmeño a $28.80 el kilo

Carnes, pollos y pescados

Carne de Res para asar a $208.00 el kilo

Pollo entero fresco a $35.90 el kilo

Filete de Pechuga de Pollo Bachoco en charola a $158.90 el kilo

Milanesa de Pechuga de Pollo Bachoco en charola a $173.90 el kilo

Alitas de Pollo enchiladas a $75.90 el kilo

Costilla de Cerdo para asar a $134.00 el kilo

Pierna de Cerdo con hueso congelada a $56.00 el kilo

T-Bone de Res Rancho Don Francisco Selecta a $329.90 el kilo

Top Sirloin de Res Palomilla Rancho Don Francisco Selecta a $269.90 el kilo

Diezmillo de Res sin hueso Rancho Don Francisco Selecta a $249.90 el kilo

Filete de Mojarra de granja a $99.90 el kilo

Mojarra Tilapia entera congelada a $69.90 el kilo

Camarón chico sin cabeza a $199.00 el kilo

Filete de Basa blanco sin piel Valley Foods Fresh a $59.00 el empaque de 500 g

Camarón coctelero chico a $139.00 el kilo

Mero entero a $199.00 el kilo

20% de descuento en Salmón Valley Foods Fresh

Tips para aprovechar mejor las ofertas

Antes de acudir a la tienda, es recomendable seguir algunos tips para evitar gastos innecesarios:

Haz una lista antes de ir al supermercado

Revisa las promociones por volumen

Consulta el folleto antes de salir

Compara precios y elige solo lo que necesitas

¿Hasta cuándo estarán disponibles estas promociones?

Las ofertas de fin de semana permanecerán vigentes hasta el lunes 29 de junio de 2026, por lo que quienes todavía no realizan sus compras aún tienen oportunidad de aprovechar los descuentos antes de que entren en vigor las promociones correspondientes a una nueva semana.

Como ocurre en cada campaña comercial, la disponibilidad puede variar dependiendo de la sucursal y del inventario existente, por lo que se recomienda acudir con anticipación para encontrar una mayor variedad de productos participantes.

Con estas promociones, Soriana busca mantenerse como una de las opciones preferidas por los consumidores que desean ahorrar sin dejar de comprar artículos esenciales para el hogar.