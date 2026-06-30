Cursos Mooc de la UNAM Cursos Mooc de la UNAM: así puedes acceder e inscribirte a más de 160 capacitaciones gratis de la universidad (Cuartoscuro)

Encontrar tiempo para capacitarse o aprender una nueva habilidad puede ser un reto, pero la UNAM lo hace más fácil que nunca. A través de su plataforma de cursos MOOC, la máxima casa de estudios ofrece un catálogo con más de 160 cursos diseñados para que cualquier persona estudie desde casa, sin horarios fijos y adaptándose a su propio ritmo de aprendizaje.

¿Cuáles son los cursos que puedo estudiar gratis en la plataforma de MOOC de la UNAM?

La oferta es enorme y hay opciones para todos los gustos. Desde herramientas para mejorar tu perfil profesional hasta habilidades útiles para tu vida diaria, estos son algunos de los cursos que ofrece Mooc de la UNAM:

Tecnología, Programación y Datos

Introducción a Data Science: Programación Estadística con R (Bases de lenguaje R, RStudio y análisis de datos).

(Bases de lenguaje R, RStudio y análisis de datos). Robótica (Mecánica, electricidad, electrónica y programación básica para armar un robot).

(Mecánica, electricidad, electrónica y programación básica para armar un robot). Fundamentos de Android (Uso de Android Studio y patrones comunes de desarrollo).

(Uso de Android Studio y patrones comunes de desarrollo). Programando con Java para aplicaciones Android (Programación orientada a objetos enfocada en apps móviles).

(Programación orientada a objetos enfocada en apps móviles). Desarrollo de aplicaciones con Android (Uso de Activities, Fragments y bases de datos móviles).

(Uso de Activities, Fragments y bases de datos móviles). Desarrollo de aplicaciones avanzadas con Android (Funcionalidades complejas e integración de sistemas).

(Funcionalidades complejas e integración de sistemas). ¡¿Cómo?! ¿Química en mi casa? (Introducción accesible al mundo de la química cotidiana).

Finanzas, Estrategia y Negocios

Finanzas personales (Planeación financiera, presupuesto y protección del patrimonio).

(Planeación financiera, presupuesto y protección del patrimonio). Introducción a las finanzas (Creación de valor, gestión y planes financieros empresariales).

(Creación de valor, gestión y planes financieros empresariales). Introducción a la estrategia (Planeación estratégica, misión, visión y objetivos de negocio).

(Planeación estratégica, misión, visión y objetivos de negocio). Introducción al mercado (Mercadotecnia, fijación de precios, venta y promoción de productos).

(Mercadotecnia, fijación de precios, venta y promoción de productos). Introducción a la calidad (Implementación de estándares de calidad y procesos productivos eficientes).

(Implementación de estándares de calidad y procesos productivos eficientes). Estratégicos Empresariales (Proyecto final) (Desarrollo final de un plan de negocios simplificado).

Negociación y Resolución de Conflictos

Introducción al mundo de las negociaciones (Dinámicas de propuestas y transacciones efectivas).

(Dinámicas de propuestas y transacciones efectivas). Habilidades humanas y de negocios para negociar (Satisfacción de intereses y efectividad).

(Satisfacción de intereses y efectividad). Los obstáculos y la conducción en las negociaciones (Manejo de tiempos, ritmos y barreras comerciales).

(Manejo de tiempos, ritmos y barreras comerciales). Las estrategias y habilidades para las negociaciones (Establecimiento de máximos, mínimos y toma de decisiones compartidas).

(Establecimiento de máximos, mínimos y toma de decisiones compartidas). Proyecto final sobre negociación para un mejor clima laboral (Caso práctico real aplicado al entorno de trabajo).

Desarrollo Personal y Habilidades de Pensamiento

Ser más creativos (Desarrollo del talento creativo para aportar soluciones originales en el día a día).

(Desarrollo del talento creativo para aportar soluciones originales en el día a día). Pensamiento científico (Conceptos de ciencia y filosofía para la toma de decisiones cotidianas).

(Conceptos de ciencia y filosofía para la toma de decisiones cotidianas). Pensamiento sistémico (Uso del pensamiento estructurado para beneficio personal y del entorno).

Ciencias Exactas, del Hogar y de la Tierra

Álgebra básica (Construcción de expresiones algebraicas a partir de frases cotidianas para resolver problemas).

(Construcción de expresiones algebraicas a partir de frases cotidianas para resolver problemas). Cómo autoconstruir tu vivienda (Manual paso a paso para construir, reparar o mejorar una casa económica y segura).

(Manual paso a paso para construir, reparar o mejorar una casa económica y segura). Las estaciones del año y el clima (Fundamentos del sistema climático terrestre y simulación de procesos físicos).

Si quieres aprovechar tu tiempo libre o simplemente explorar un nuevo pasatiempo con validez académica, puedes revisar el catálogo completo de cursos e inscribirte ingresando directamente al portal oficial de MOOC UNAM.

Educación abierta para todas y todos y los beneficios especiales para la comunidad UNAM

Uno de los grandes atractivos de los MOOC es su flexibilidad y accesibilidad. Sí eres parte de la comunidad UNAM, puedes registrarte e ingresar a los contenidos de manera gratuita a través de Coursera.org.

Por otro lado, si eres estudiante, profesor o empleado de la institución, el programa Coursera para la UNAM ofrece un beneficio exclusivo: acceso y certificación completamente sin costo no solo para los cursos de la UNAM, sino para más de 4,000 programas impartidos por universidades de gran prestigio alrededor del planeta.