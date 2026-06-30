¿Qué santo se celebra hoy 30 de junio? Conoce la historia de San Ladislao

San Ladislao Foto: generada con IA

El calendario litúrgico de este martes 30 de junio de 2026 rememora una de las figuras más inusuales de la fe católica. Se trata de San Ladislao de Hungría, un personaje que pasó a la historia no solo por gobernar uno de los reinos más importantes de Europa durante el siglo XI, sino también por su compromiso con la justicia, la defensa del cristianismo y la consolidación de un Estado basado en principios religiosos.

Su figura es considerada un ejemplo de liderazgo, fortaleza espiritual y servicio a los más necesitados. Por ello, en esta nota te contaremos quién fue y cómo fue su vida.

¿Quién fue San Ladislao?

San Ladislao nació alrededor del año 1040 dentro de la dinastía Árpád, una de las familias reales más influyentes de Hungría. Desde joven recibió una formación orientada tanto a la vida militar como a los principios del cristianismo, una combinación que marcaría profundamente su reinado.

En 1077 fue proclamado rey de Hungría tras un periodo de conflictos internos. Durante los casi dos décadas que permaneció en el trono, impulsó una serie de reformas que fortalecieron las instituciones del reino, promovieron la estabilidad política y consolidaron el papel de la Iglesia dentro de la sociedad de aquel tiempo.

De acuerdo con la información registrada por la iglesia, San Ladislao fue una persona siempre interesada por la justicia y cercano a las personas. A la vez, su filosofía de austeridad permeó su gobernanza.

Fue una figura muy humanista, ya que su interés fue siempre establecer leyes que favorecieran la convivencia, combatieran la corrupción y defendieran los valores cristianos.

Cabe destacar que, uno de los principales legados de San Ladislao fue consolidar el proceso de cristianización iniciado décadas antes por San Esteban, considerado el primer rey cristiano de Hungría.

Durante su gobierno promovió la construcción de iglesias y monasterios, impulsó reformas eclesiásticas y apoyó la evangelización de distintos territorios de Europa Central.

¿Por qué fue canonizado?

Luego de su muerte, ocurrida el 29 de julio de 1095, comenzó a crecer la devoción popular hacia su figura.

Asimismo, existen relatos que describen milagros atribuidos a su intercesión y de la admiración que despertaba entre los fieles por la manera en que había gobernado Hungría.

Finalmente, en 1192, el papa Celestino III autorizó su canonización, reconociéndolo oficialmente como santo de la Iglesia Católica.

Desde entonces, San Ladislao es considerado patrono de Hungría y una de las figuras religiosas más importantes de Europa Central.