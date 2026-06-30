¿En qué canal ver el México vs Ecuador? Esta será la programación del canal 7 y el canal 5 previo al partido

Programación México vs Ecuador Las dos opciones para ver el partido en tele abierta tendrán una programación especial previo al enfrentamiento de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Este martes 30 de junio, la Selección Mexicana disputará su esperado duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 enfrentando a Ecuador y donde sólo uno podrá llegar a los octavos de final. Millones de aficionados han estado expectantes desde el pasado miércoles 24 de junio cuando el equipo cerró la fase de clasificación con paso perfecto y las televisoras tendrán una programación previa especial preparada antes del enfrentamiento.

¿Por qué canal ver el México vs Ecuador?

Tal como es tradición, el partido de la Selección Mexicana será transmitido por televisión abierta a través del canal 5 de Televisa y del canal 7 de TV Azteca, por lo que no tendrás que preocuparte por contratar ningún servicio de streaming adicional ni alguna suscripción. Este será el único partido de este martes 30 de junio que podrás disfrutar por señal abierta.

O si lo prefieres, también estará disponible a través de la señal de TUDN si cuentas con un proveedor de sistema de televisión de paga o bien, con una suscripción al Pase Mundial de Vix para disfrutar desde tu dispositivo móvil preferido Smart tv.

Programación del canal 5 previo al México vs Ecuador

Con millones de estudiantes de educación básica y algunas personas trabajadoras en home office, las dos principales opciones de televisión han preparado una programación especial para tener a la audiencia cautiva desde antes de que inicie la previa del partido, misma que se transmitirá en directo desde el Estadio Ciudad de México.

El canal 5 estará recurriendo a una de las sagas animadas más populares de todos los tiempos en un formato invertido, emitiendo las cuatro películas de Shrek en orden inverso, comenzando con Shrek: Para siempre y terminando con la primera película.

Recientemente, DreamWorks lanzó el primer adelanto de la próxima película del ogro más popular del mundo, causando polémica por el cambio de doblaje que sufrió el protagonista para su versión en español latinoamericano.

Shrek: Para siempre - 11:35 horas

Shrek Tercero - 13:20 horas

Shrek 2 - 15:05 horas

Shrek - 16:50 horas

México vs Ecuador - 18:30 horas

Programación del canal 7 previo al México vs Ecuador

Por su parte, el canal de TV Azteca, que cuenta con los derechos de transmisión de múltiples contendidos de Disney, estará pasando una doble cartelera con las dos primeras películas de Toy Story. La saga estrenó su quinta película recientemente y rápidamente se convirtió en una de las más taquilleras del año, mientras continua su paso por salas en México y todo el mundo.

Toy Story - 13:15 horas

Toy Story 2 - 17:00 horas

México vs Ecuador - 18:30 horas

Así que ahora ya tienes una opción para esperar el partido de la Selección Mexicana.