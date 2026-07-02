El arte se vistió de solidaridad: así se vivió la gala de la Fundación Capall

Momentos de la gala de la Fundación Capall Foto: Cortesía

El Club de Industriales se convirtió en el escenario de una noche inolvidable donde la filantropía, la cultura y el compromiso social se fusionaron con un solo propósito: transformar el futuro de la niñez mexicana.

La Fundación Capall, encabezada por su presidenta y fundadora Lourdes Capall, reconocida filántropa, artista y empresaria comprometida con las causas sociales, celebró su esperada gala benéfica, reuniendo a destacadas personalidades de los sectores empresarial, cultural, académico y social en una velada que destacó por su espíritu humanitario y su impacto transformador.

Momentos de la gala de la Fundación Capall Foto: Cortesía

La labor de la fundación también ha sido fortalecida por el liderazgo de su vicepresidenta, Lourdes Palomar, quien además de desempeñar un papel clave dentro de la organización, es reconocida como líder social y forma parte de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Querétaro, consolidando una trayectoria caracterizada por su compromiso con el desarrollo comunitario, la promoción de causas sociales y el fortalecimiento del estado de derecho.

Más allá de una exclusiva subasta de arte, la noche se convirtió en una celebración de la solidaridad, la empatía y la esperanza. Desde su creación, la Fundación Capall ha trabajado para impulsar el desarrollo educativo, artístico y emocional de niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, otorgando becas académicas y culturas, cubriendo en su totalidad los gastos de cada niño becado desde útiles, zapatos, uniformes, colegiaturas, actividades extracurriculares para que sigan teniendo herramientas para poder generar oportunidades y cambiar sus vidas.

Lourdes Palomares, vicepresidenta de Fundación Capall Foto: Cortesía

La gala contó además con la destacada colaboración del Centro de Innovación en Derechos Humanos, aliado estratégico de la fundación, presidido por el Maestro en Derecho Sergio Arellano Ramos, reconocido especialista en derechos humanos. Su participación refrendó la importancia de construir puentes entre la sociedad civil, la iniciativa privada y las instituciones comprometidas con la promoción de la dignidad humana, la inclusión y el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

Voces que inspiran

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con el mensaje de Lourdes Capall, quien compartió con los asistentes la visión que dio origen a esta iniciativa social.

“México es una tierra de talento extraordinario. Tenemos grandes músicos,deportistas, artistas y soñadores que, en muchas ocasiones, no encuentran las oportunidades necesarias para que su voz sea escuchada. En Fundación Capall trabajamos para convertirnos en ese puente que impulsa sus capacidades y transforma sus historias.

Nuestra razón de ser son los niños; ellos son el motor que inspira cada acción, cada proyecto y cada esfuerzo que realizamos”.

Sus palabras reflejaron la esencia de una organización que, bajo su liderazgo, ha logrado consolidar proyectos enfocados en brindar herramientas de crecimiento personal y académico a quienes más lo necesitan. Como artista, empresaria y promotora cultural, Lourdes Capall ha impulsado una visión donde el arte se convierte en un vehículo de transformación social y una plataforma para generar oportunidades reales para la niñez mexicana.

Candilejas, música y trazos con causa

La Orquesta Infantil de Cuerdas en Corregidora puso la nota musical de la noche. Su impecable presentación no solo conmovió a los invitados, sino que representó el ejemplo vivo de lo que puede lograrse cuando el talento encuentra apoyo, acompañamiento y espacios para desarrollarse.

El plato fuerte de la velada fue, sin duda, la subasta benéfica. Grandes nombres de la plástica mexicana se sumaron generosamente donando sus obras para recaudar fondos que serán destinados directamente a los programas educativos y de desarrollo integral de la fundación.

Momentos de la gala de la Fundación Capall Foto: Cortesía

Entre las firmas y artistas que hicieron posible esta ola de solidaridad destacaron:

Carmen Parra

Emiliano Gironella Parra

Rubén Maya

Soledad Burgaleta

Dairo Vargas

Pieri Gallery

Fel Barbosa

Mikhäel Luxor

Fernando Zanches

Albert Alfille

José Jiménez

Sebastián Torres

Lorena Ochoa

Una red de generosidad

Entre aplausos y un ambiente de entusiasmo y compromiso social, coleccionistas, empresarios y benefactores levantaron sus paletas con convicción, conscientes de que cada aportación se traducirá en mejores oportunidades de vida para cientos de niñas, niños y familias mexicanas.

Momentos de la gala de la Fundación Capall Foto: Cortesía

La velada, que también contó con distinguidos invitados especiales que dieron brillo al encuentro, sirvió como marco para reconocer públicamente a los aliados estratégicos, colaboradores y organizaciones que han contribuido a fortalecer la misión de la Fundación Capall, entre ellos el Centro de Innovación en Derechos Humanos, cuyo respaldo ha permitido impulsar iniciativas con una visión más amplia de inclusión, desarrollo humano y justicia social.

Al concluir la noche, los asistentes disfrutaron como último acto del talento de jóvenes músicos del Festival Internacional de Música en Querétaro orquestado por el maestro Ezequiel Domínguez.