Incertidumbre en el México vs. Inglaterra en Cinépolis: ¿qué pasará con los boletos tras los cambios? Conoce que es lo que se sabe sobre los boletos para ver el partido de México vs. Inglaterra en Cinépolis (Unsplash)

Tras la incertidumbre que se ha generado debido al supuesto cambio de horario para el partido de México vs. Inglaterra, aficionados que adquirieron sus entradas para ver la transmisión en vivo han comenzado a preguntarse si habrá ajustes en la hora de la función.

Después de que se comenzara a difundir la noticia de que el partido de México vs. Inglaterra supuestamente cambiaría de horario para las 12:00 horas del domingo 5 de julio, en lugar de las 18:00 horas en las que estaba programado el partido, ha surgido nueva información para quienes adquirieron sus boletos para seguir la transmisión en vivo en Cinépolis.

¿A qué hora se transmitirá el partido de México vs. Inglaterra en Cinépolis?

Mientras que el cambio de hora para el partido de México vs. Inglaterra no ha sido confirmado, en la página oficial de Cinépolis, las funciones para la transmisión del encuentro han sido modificadas, siendo el nuevo horario a las 12:00 horas del domingo 5 de julio.

Sin embargo, debido a que el cambio de hora no ha sido confirmado por las autoridades pertinentes, si planeabas acudir a ver la transmisión en vivo en Cinépolis, deberás estar al pendiente de cualquier actualización en los horarios.

¿Qué pasará con los boletos de Cinépolis para el México vs. Inglaterra tras el cambio de horario?

No obstante, a pesar de la incertidumbre que puede generar el supuesto cambio de horario en el partido de México vs. Inglaterra, Cinépolis ha respondido en sus redes sociales que se encuentra trabajando para brindar mayor información a los consumidores y cualquier actualización la compartirán en sus medios oficiales.

Asimismo, en respuestas anteriores a usuarios, Cinépolis había señalado que en caso de alguna modificación en el horario del partido de México vs. Inglaterra, para quienes ya hubieran adquirido sus boletos, este seguiría siendo válido, respetando la sala y el asiento seleccionados.