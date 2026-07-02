¿Hay días feriados para México en julio? Este es el calendario efemérides más importantes del mes

Calendario del mes de julio El séptimo mes de este 2026 está marcado por el inicio de las vacaciones de verano en instituciones educativas así como por la gran final de la Copa del Mundo.

Este miércoles comenzó la segunda mitad del año con el mes de julio. Le quedan seis meses a este 2026 y a muchas personas les sirve para reflexionar cómo les ha ido hasta el momento. Pero también, hay quienes están pensando en las próximas celebraciones, puentes o días feriados. Esto es l que tienes que saber

¿Hay días feriados oficiales en México este mes de julio 2026?

Aunque no hay un día de asueto obligatorio reconocido en la Ley Federal del Trabajo, la fecha que más están esperando las y los mexicanos es el miércoles 15 de julio, día en que concluyen oficialmente las clases para educación básica según el calendario de la Secretaría de Educación Pública. Este día marcará el inicio de las vacaciones de verano, un descanso para millones de infancias y un alivio de tránsito para quienes trabajan.

Para quienes estaban esperando un día de puente o asueto oficial, tendrán que seguir esperando, pues no hay ninguno marcado para este mes. Por otra parte, millones de aficionados y aficionadas podrán disfrutar la final de la Copa del Mundo el domingo 19 de julio donde muchos sueñan con ver a la Selección Mexicana. En La Crónica de Hoy sabemos que no, pero...¿Y si sí?.

Efemérides y fechas conmemorativas del mes de julio en México

Por otra parte, existen algunas conmemoraciones y días que buscan reconocer diferentes labores o legados históricos en nuestro país como las siguientes:

1 de julio: Día del Ingeniero

3 de julio: Conmemoración del primer sufragio femenino en elecciones federales

3 de julio: Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico.

7 de julio: Promulgación de las Leyes de Reforma en 1859

11 de julio: Día Mundial de la Población.

12 de julio: Día del Abogado

13 de julio: Día de la Policía Federal

13 de julio: Aniversario luctuoso de Frida Kahlo

13 de julio: Día Mundial del Rock.

20 de julio: Día Mundial del Ajedrez

21 de julio: Día Mundial del Perro.

28 de julio: Día Mundial contra la Hepatitis

30 de julio: Día Internacional de la Amistad

30 de julio: Día Mundial contra la Trata

¿Entonces cuándo es el próximo día de asueto oficial en México 2026?

El siguiente día marcado como de asueto oficial para todos los sectores de la población mexicana está marcado para el próximo miércoles 16 de septiembre, correspondiente a la conmemoración del inicio de la lucha por la Independencia de México, por lo que deberás esperar un par de meses más para tener un nuevo puente o día de descanso.