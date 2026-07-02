Estas son las piezas mexicanas que Inglaterra tiene en su Museo de Arte Británico

Piezas mexicanas en el Museo Británico En el Museo Británico cuenta con toda una sala dedicada a las culturas prehispánicas que se localizaron en el territorio que actualmente forma México.

Este domingo 5 de julio, la Selección Mexicana disputará su partido de octavos de final del Mundial 2026 ante Inglaterra en lo que será el juego con mayor expectativa del equipo nacional en los últimos 40 años. Aficionados en redes sociales ya han comenzado ‘calentar’ el duelo haciendo comparaciones musicales y culturales con el país británico así como amenazado con una nueva ‘serenata’ en su hotel de concentración. Otros por su parte, también han recordado una parte de la ‘rivalidad’ entre ambos países con las piezas que tienen los ingleses en una de sus exhibiciones más importantes.

¿Qué piezas mexicanas tiene Inglaterra en el Museo Británico?

El British Museum, es conocido internacionalmente por ser uno de los más antiguos del mundo y por tener una colección de más de 8 millones de objetos que recupera elementos artísticos y culturales de prácticamente todos los lugares y culturas del mundo.

No obstante, una parte importante de estas piezas fueron obtenidas durante la época del Imperio Británico y en zonas que fueron colonizadas, lo que ha generado múltiples polémicas en años recientes así como solicitudes formales de que el museo devuelva algunos de estos objetos que son considerados como patrimonio y legado de sus respectivos países de origen.

México no es la excepción, pues este museo cuenta con toda una sala dedicado a las cultas prehispánicas como la olmeca, maya, mixteca y azteca que se ubicaron en el territorio que hoy conforma nuestro país. Incluso, se puede hacer un recorrido virtual desde el sitio oficial en las que se aprecian diferentes artefactos, escuraras y piezas cotidianas que se crearon previo a la conquista de España.

Entre las figuras más relevantes el propio museo británico destaca:

El códice Zouche-Nuttall

Un Mosaico de serpiente bicéfala azteca

Escultura de la diosa Huaxteca

Dintel de Yaxchilán

¿México ha pedido al Museo Británico la devolución de estas piezas?

Sí, en la administración del gobierno federal pasada, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador impulsó una campaña diplomática junto con la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia para solicitar a este y otros museos el regreso de objetos con valor artístico, cultural y patrimonial.

Un ejemplo de estas acciones cuando la Secretaría de Cultura gestionó el regreso de siete piezas arqueológicas que se encontraban en una subasta en los Países Bajos en febrero de este 2026