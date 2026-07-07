Cajita Feliz de Spiderman en McDonald’s: ¿Precios y dónde conseguir los llaveros-mochila promocionales?

Spider-Man x McDonald's La fiebre del amigable vecino Hombre Araña llegó a McDonald's con nuevos promocionales.

El próximo estreno de Spider-Man: Un Nuevo Día ha devuelto el entusiasmo al público fanático de los cómics y del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por su siglas en inglés), uno que se ha expandido a nuevos sectores del marketing para celebrar su lanzamiento, como es el caso de McDonald’s, multinacional de comida rápida que anunció una arácnida colaboración para este verano.

A través de redes sociales, la popular cadena presentó su nueva Cajita Feliz versión Spider-Man, la cual incluirá llamativos llaveros en forma de mini-mochila, inspirados en los icónicos colores del súperheroe de Queens.

¿Cuándo saldrá a la venta la Cajita Feliz de Spider-Man?

Durante décadas, el amigable vecino Hombre Araña ha sido uno de los súperheroes de cómics, películas y series más popular de la industria, y el próximo estreno de Spider-Man: Brand New Day reafirma su dominio en el universo de los poderes.

Ahora, uniéndose a la fiebre que ha suscitado el lanzamiento de la próxima película del MCU, McDonald’s anunció promocionales de Spider-Man como parte de la campaña del esperado filme, confirmando que su Cajita Feliz arácnida estará disponible a partir de este martes 7 de julio de 2026.

La promoción ha generado mayor entusiasmo entre el público fanático debido a que no se tratará de una simple temática de diseño, sino que la cadena de comida rápida ofrecerá llaveros de Spider-Man en la compra de este popular paquete.

Llaveros-mochila de Spider-Man en McDonald’s: precios y cómo conseguir el tuyo

Mediante redes sociales, cuentas especializadas en productos promocionales revelaron cuáles serán los coleccionables de Spider-Man que McDonald’s ha preparado para su público cliente rumbo al estreno de la nueva película del arácnido.

Esta ocasión se tratará de 10 llaveros en forma de mini-mochila, cada uno resalta por sus colores vibrantes —inspirados en los trajes y páginas de cómics del Hombre Araña— y simular una base hecha de tela arácnida; cada uno de estos promocionales vendrá incluido en la compra de una Cajita Feliz.

Según lo señala la aplicación móvil y página web de McDonald’s, los precios de este paquete varían dependiendo la comida de tu preferencia; entre los menús principales resaltan:

$99-119: Cajita Feliz Hamburguesa sin queso.

Cajita Feliz Hamburguesa sin queso. $115-135: Cajita Feliz McNuggets 4 piezas.

Cajita Feliz McNuggets 4 piezas. $109-129: Cajita Feliz Hamburguesa Lechuga Tomate.

Cajita Feliz Hamburguesa Lechuga Tomate. $115: Cajita Feliz Hamburguesa con queso.

Podrás acceder a la promoción a partir de este martes 7 de julio en todas las sucursales de McDonald’s en México, tanto en mostrador como aplicación móvil.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Un Nuevo Día en México?

Spider-Man: Brand New Day adelantó su estreno para el 29 de julio de 2026 al ser una de las películas inspirada en cómics más esperadas del año al contar con la adición de aliados inesperados como Punisher y Bruce Banner.

Al mismo tiempo, el público fanático señala que este filme podría canonizar finalmente a los y las mutantes en la Tierra-616 del Universo Cinematográfico de Marvel al explorar una “mutación” en las habilidades del arácnido y contar con una posible mutante como antagonista, elementos de importancia rumbo a la crisis que el universo atravesará en Avengers: Doosmday a final del año.