Parque Xcaret Xcaret sí dará viajes gratis aunque México no avanzó: ¿Cómo saber si ganaste uno de los premios? (Cuartoscuro)

Lo prometido es deuda. Durante el torneo de fútbol 2026, el Grupo Xcaret realizó un sorpresivo anuncio: si México avanzaba a la fase de Cuartos de Final, la empresa lanzaría una promoción de accesos gratuitos. Tras confirmarse el pase de la Selección y su posterior eliminación, finalmente se dio a conocer qué pasará con los miles de aficionados que participaron y se registraron en la dinámica.

¿Cuál fue el motivo para que surgiera esta promoción de Xcaret?

Esta iniciativa surgió como una estrategia de marketing, aprovechando la euforia de los aficionados tras las cuatro victorias consecutivas de la Selección Mexicana que le permitieron avanzar contundentemente a los octavos de final. Aunque en un principio Grupo Xcaret anunció que regalaría 50 mil entradas para mayores de edad a través de una plataforma especial, el arrollador éxito del Tri en el certamen motivó a la empresa a ampliar la promoción hasta 150 mil entradas.

Xcaret mantiene el beneficio para los usuarios registrados

Ante la derrota de México contra Inglaterra, la empresa decidió demostrar su apoyo incondicional a la afición. En lugar de cancelar la dinámica por no alcanzarse la Final, Xcaret anunció que mantendrá las entradas gratuitas; sin embargo, para obtener este beneficio, los aficionados seleccionados se definirán mediante un sorteo.

Esta decisión demuestra el lado positivo de la campaña, revelando que la promoción iba más allá de un simple resultado deportivo.

¿Qué debes saber si ganaste uno de los accesos disponibles de Grupo Xcaret?

Ante la confirmación de Grupo Xcaret de que sí hará válidos los beneficios para las 150,000 personas registradas, si fuiste uno de los aficionados que completó su registro a tiempo en la plataforma oficial, es momento de revisar tu correo electrónico. Grupo Xcaret ya comenzó a notificar a los participantes, por lo que debes prestar especial atención a los siguientes puntos:

Revisa tu bandeja de entrada y spam: El parque se pondrá en contacto contigo por este medio.

El parque se pondrá en contacto contigo por este medio. Detalles del acceso: La entrada básica no incluye comidas, casilleros ni tours adicionales.

¿Cuándo se podrá aplicar esta promoción de Xcaret?

El periodo de validez para hacer efectivo este beneficio especial otorgado por Grupo Xcaret aplicará a partir de este 8 de julio de 2026 y estará vigente hasta el 31 de julio de 2027.