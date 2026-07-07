Mario Kart en YouTube: así puedes jugar una versión gratuita no oficial del juego de carreras

Mario Kart en YouTube | llega a la plataforma de videos con una versión interactiva y gratuita. (Captura)

Los fanáticos de Mario Kart ahora pueden disfrutar de una versión gratuita del popular juego de carreras directamente desde YouTube.

Un creador de contenido conocido como Atlas Arcade desarrolló una versión interactiva inspirada en la icónica saga de Nintendo, la cual permite controlar un automóvil para recorre un tramo de Rainbow Road, uno de los circuitos más emblemáticos de la franquicia.

¿Cómo funciona el Mario Kart en YouTube?

Para jugar, solo es necesario abrir el video en una computadora y utilizar las teclas W, A y D del teclado para acelerar y girar. El objetivo es mantenerse sobre la pista hasta llegar al final del recorrido sin caer al vacío.

Además, los jugadores pueden elegir entre siete personajes, Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Toad, Wario y Bowser, cambiando los subtítulos del video. Como un reto adicional, el creador propone aumentar la velocidad de reproducción de YouTube para hacer la partida más difícil.

Un abrazo para los fanáticos del universo de Mario Bros

De acuerdo con Atlas Arcade, el proyecto fue programado utilizando HTML, mientras que Python se empleó para crear algunos recursos y animaciones adicionales. La propuesta ha llamado la atención de miles de usuarios y superó las 560 mil reproducciones en apenas nueve días.

En la sección de comentarios, varios usuarios compararon la experiencia con los clásicos juegos desarrollados en Adobe Flash que dominaron internet durante los años 2000. Otros incluso solicitaron una versión más extensa que incluya un circuito completo de Mario Kart.