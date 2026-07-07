K-Popificación: ¿qué es y por qué se ha vuelto tendencia en la Liga MX?

K-Popificación de la Liga MX Las ‘girlies’ han decidido expresar su nuevo fanatismo por el futbol de una forma peculiar: ‘k-popificando’ el deporte.

El sueño de la primera Copa del Mundo para México terminó en el duelo de octavos de final contra Inglaterra, sin embargo, el formidable desempeño de la Selección Mexicana no pasó desapercibido para todo el país, atrayendo especialmente la atención del público joven femenino que manifestó una conexión sin precedentes hacia el conjunto Tricolor de esta edición y decidió —contundentemente— mantener el apoyo a sus jugadores preferidos en la Liga MX.

Mediante expresiones como “explíquenme el lore de los equipos para decidir mi preferido” o “hilo de cómo funciona la Liga MX para las nuevas fans” en las redes sociales, el interés de las mujeres jóvenes en la Liga Mexicana de futbol ha comenzado a tomar fuerza y visibilización, aunque el nuevo fanatismo no llega con manifestaciones tradicionales del deporte, sino que han decidido expresarse a través de un lenguaje popular en los últimos años: el K-Pop.

K-Popificación: ¿qué es y por qué surge?

Desde su creación, el K-Pop en Corea del Sur se ha caracterizado por sus estrategias de mercado, centrándose en ofrecer un concepto más allá de la música para crear fuertes lazos entre las agrupaciones y el público fanático alrededor del mundo.

La metodología de este género consiste en “estudiar lo que quieren los y las jóvenes” para crear grupos musicales con el entrenamiento necesario que asegure un producto destacable. Es decir, el k-pop no vende sólo canciones, vende lazos, experiencias, mercancía coleccionable, premeditando los pequeños detalles para garantizar un fandom leal que mantenga el consumo activo a través de la adquisición de álbumes físicos, photocards —fotografías coleccionables de sus idols—, ropa, peluches y más.

Sin embargo, estas costumbres particulares inculcadas por el k-pop han cruzado fronteras, y no sólo entre países —como se ha visto incrementar desde el estallido internacional de BTS o BLACKPINK—, sino que también sucedió entre comunidades, pues el fanatismo expuesto mediante estrategias específicas del pop coreano han llegado a grupos occidentales e incluso el deporte, destacando inicialmente en Fórmula 1.

En la actualidad, las mujeres representan el 41% de los 750 millones de seguidores de la F1 a nivel internacional. Este deporte, alguna vez dominado por hombres y dirigido a puristas del automovilismo, ahora goza de un aumento significativo entre las jóvenes de 18 a 24 años que descubrieron la F1 mediante espacios online y capturó lo suficiente de su atención para decidir que seguirían fielmente a cierto piloto o escudería... tal como deciden seguir la trayectoria de un idol o grupo de k-pop.

Los próximos partidos de la liga mx pic.twitter.com/L9MzNIWAGI — Miriam ⁷ 🇲🇽 VIO A BTS (@jiminhoneybts2) July 7, 2026

No obstante, las mujeres jóvenes que han conectado con este deporte, u otros, se han enfrentado a que el público femenino de su círculo no muestre el mismo interés, por lo que han optado por atraer su atención con el lenguaje del k-pop, explicando los conceptos básicos con ejemplos característicos del pop coreano, creando así una comunidad segura dentro de espacios mayormente dominados por hombres a la vez que revolucionan la experiencia de vivir el deporte.

Ahora, esta llamada K-Popificación ha llegado a la Liga MX, pues tras la actuación sobresaliente de los jugadores seleccionados para el Mundial 2026, miles de jóvenes mexicanas han expresado su interés por seguir el futbol nacional y, por supuesto, la forma en que decidieron mostrar su interés ha sido a través de las populares costumbres del k-pop.

“K-Popifican el futbol mexicano”: aumenta el interés de mujeres jóvenes en la Liga MX

A pesar de su eliminación en octavos de final, el desempeño de la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo 2026 dejó tal impresión en el público femenino que las jóvenes mexicanas han comenzado a movilizarse en redes sociales para expresar su interés en la Liga MX, asegurando que buscan seguir a sus seleccionados preferidos de manera individual o incluso elegir un equipo para seguir experimentando las emociones vividas durante la competencia internacional de este año.

le hice su kpopfication a mi bias del mundial pic.twitter.com/sQK8zg8Dgo — miffy ໒꒱₊˚✦☭ (@oshfreckles) July 1, 2026

La primera expresión de esta k-popificación surgió mediante photocards de los seleccionados, aquellas selfies coleccionables tan populares en grupos de k-pop que destacan por sus colores vibrantes y diseños dulces para expresar el fanatismo.

Sin embargo, esto no termina en “admirar” a un sólo jugador o considerarlo atractivo, pues las costumbres del k-pop guían al público fanático a seguir y apoyar la trayectoria del idol, por lo que las mujeres jóvenes de México comenzaron a investigar el funcionamiento de la Liga MX, sus equipos y los jugadores destacados para decidir con bases hacia dónde dirigir su apoyo.

De esta forma, la Liga MX podría estar ante las puertas de una revolución dentro de la afición mexicana al extender su dominio más allá de los seguidores tradicionales y experimentar pronto una probada de lo que el fanatismo del k-pop es capaz de lograr, como entradas agotadas, protección y apoyo mediáticos, carteles de admiración y hasta intercambio de pulseras en partidos.