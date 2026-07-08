Alertan de estafa con presuntos mensajes de la Guardia Nacional: así debes evitar este fraude a través de WhatsApp

¿Recibiste un mensaje de la Guardia Nacional? | Así funciona la nueva estafa con supuestas multas de tránsito en México.

Una nueva modalidad de fraude digital comenzó a circular en México mediante mensajes de texto y aplicaciones de mensajería como WhatsApp, donde delincuentes suplantan la identidad de la Guardia Nacional para engañar a los usuarios con supuestas multas de tránsito y obtener información bancaria o datos personales.

La #GuardiaNacional te comparte estos consejos para reportar de inmediato cualquier intento de fraude y evitar que más personas sean víctimas. Por un #InternetSeguroParaTodasYTodos pic.twitter.com/hgfm2RiHTe — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) July 5, 2026

Los ciberdelincuentes envían mensajes con un tono de urgencia en los que aseguran que el propietario de un vehículo tiene una infracción pendiente de pago. Para hacer más creíble el engaño, incluyen un supuesto número de folio, advierten sobre presuntos recargos del SAT o un bloqueo inmediato del Registro Público Vehicular e incorporan un enlace para realizar el pago.

Sin embargo, especialistas en ciberseguridad advierten que se trata de un caso de phishing, una técnica utilizada para robar información confidencial mediante sitios web falsos que imitan páginas oficiales del Gobierno de México.

¿Cómo funciona este fraude?

El mensaje suele presentarse como una notificación oficial e incluye elementos diseñados para generar preocupación inmediata entre las víctimas:

Se identifica falsamente como “ Guardia Nacional-SAS ”.

”. Informa sobre una supuesta infracción o multa pendiente .

. Advierte consecuencias como recargos, sanciones o bloqueo e incluye un enlace fraudulento donde solicitan datos personales o bancarios.

Una vez que la persona ingresa al sitio y proporciona su información, los delincuentes pueden utilizar esos datos para realizar cargos no autorizados, robar identidades o cometer otros delitos financieros.

¿Qué hacer si recibes uno de estos mensajes?

Si recibes un supuesto aviso de multa o adeudo, lo más recomendable es:

No abrir el enlace ni descargar archivos adjuntos.

No proporcionar datos personales, contraseñas o información bancaria.

Bloquear el número del remitente.

Eliminar el mensaje.

Reportar el intento de fraude ante la Policía Cibernética de tu entidad.

En caso de tener dudas sobre la situación legal de un vehículo o la existencia de alguna infracción, la recomendación es consultar únicamente los portales oficiales del Gobierno Federal escribiendo directamente la dirección en el navegador, sin acceder desde enlaces enviados por mensajes.

Los especialistas advierten que este tipo de fraudes continúa en aumento debido a que los delincuentes aprovechan la confianza de los usuarios en la apariencia de instituciones gubernamentales para obtener información sensible y recursos económicos.