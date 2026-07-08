Toy Story llega a Sam’s Club: así es la colección exclusiva por el 30 aniversario de la película

Colección Toy Story 5 en Sam's Club Foto: Especial

Hablar de Toy Story es hablar de una de las franquicias más importantes en la historia del cine. Desde que la primera película llegó a los cines en 1995, la historia de Woody, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes conquistó a millones de personas gracias a un mensaje que trascendió generaciones: la amistad, la lealtad y la importancia de nunca dejar de imaginar.

Tres décadas después, la saga creada por Pixar Animation Studios y Disney continúa escribiendo nuevas páginas. La expectativa por el estreno de Toy Story 5, programado para 2026, ha vuelto a

Hoy, quienes crecieron viendo las aventuras de Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Rex o los inolvidables marcianitos verdes ya son adultos. Es por ello que la tienda departamental Sam’s Club colección exclusiva que celebra el legado de Toy Story con una colección exclusiva que celebra esta tercera década.

¿Qué incluye la colección de Toy Story en Sam’s Club?

Como parte de la celebración por el legado de la franquicia, Sam’s Club lanzó una colección exclusiva inspirada en el universo creado por Pixar, pensada para quienes desean integrar la magia de Woody, Buzz Lightyear y sus amigos a los espacios donde viven.

Colección de Toy Story en Sam's Club Foto: Sam's Club

Colección de Toy Story en Sam's Club Foto: Sam's Club

La colección reúne artículos decorativos, accesorios y productos de uso cotidiano que transforman a los personajes en parte del día a día de los “kidults”.

Colección de Toy Story en Sam's Club Foto: Sam's Club

Colección de Toy Story en Sam's Club Foto: Sam's Club

Entre las piezas más llamativas destacan un Luxo Jr de Lego que adorne un escritorio o librero, una taza de los marcianitos más tiernos para el chocolate de las mañanas o un peluche de Woody para tu mejor amigo perruno, objetos que se transforman en pequeños guiños a una historia que sigue despertando emociones y que convierte la rutina en una oportunidad para recordar esos momentos que marcaron a toda una generación.

Colección de Toy Story en Sam's Club Foto: Sam's Club

Colección de Toy Story en Sam's Club Foto: Sam's Club

Asimismo, la colección incluye artículos para el hogar y accesorios de uso cotidiano hasta piezas decorativas y detalles para las mascotas, la colección celebra el legado de una saga que continúa uniendo generaciones.

Toy Story 5: la nueva aventura que promete emocionar a otra generación

El entusiasmo por la colección coincide con uno de los momentos más esperados por los seguidores de Pixar: el estreno de Toy Story 5, previsto para llegar a los cines en 2026.

La nueva entrega marcará el regreso de algunos de los personajes más emblemáticos de la saga y buscará continuar una historia que ha acompañado a millones de espectadores durante tres décadas. Aunque Pixar ha mantenido en reserva buena parte de la trama, se sabe que la película explorará los desafíos de una nueva generación en un mundo donde la tecnología y los dispositivos electrónicos forman parte de la vida cotidiana de los niños.

Toy Story 5: ¿La película tiene escena post-créditos? ¡Para que no te la pierdas! Conoce si la película de Toy Story 5 tiene escena post-créditos (Pixar)

Uno de los aspectos que más expectativa ha generado es el reencuentro entre Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Rex, Hamm y los entrañables marcianitos, personajes que se han convertido en auténticos íconos de la cultura pop.