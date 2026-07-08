México coloca tres ciudades en el Top 10 lugares más bellos del mundo según Travel + Leisure

México destaca en el turismo mundial | Tres ciudades entran al Top 10 de Travel + Leisure 2026. (Cuartoscuro)

México vuelve a conquistar al mundo luego de que la revista Travel + Leisure incluyera a San Miguel de Allende, Oaxaca y la Ciudad de México dentro del Top 10 de las Mejores Ciudades del Mundo en los World’s Best Awards 2026.

La publicación especializada en viajes y estilo de vida reconoció a estos tres destinos por su riqueza cultural, patrimonio histórico, gastronomía, hospitalidad y la experiencia que ofrecen a millones de visitantes nacionales e internacionales.

La revista internacional Travel + Leisure dio a conocer la lista de las 10 Mejores Ciudades del Mundo en los World’s Best Awards 2026, y una vez más, ¡México destaca entre las favoritas! 🌍🇲🇽



🏆 San Miguel de Allende, Guanajuato, fue reconocida como la Mejor Ciudad del Mundo;… pic.twitter.com/j3rzeFlNIO — SECTUR México (@SECTUR_mx) July 7, 2026

El mayor reconocimiento fue para San Miguel de Allende, Guanajuato, que se colocó en el primer lugar del ranking como la Mejor Ciudad del Mundo. Además, también fue nombrada la mejor ciudad de México, un reconocimiento que obtiene por tercer año consecutivo por ser uno de los destinos turísticos más prestigiosos a nivel internacional.

Estas son las características que llevaron a México al Top 10 de las mejores ciudades del mundo

De acuerdo con Travel + Leisure, el encanto de San Miguel de Allende radica en su arquitectura colonial, sus calles empedradas, su reconocida escena gastronómica y la mezcla entre tradición mexicana e influencia cosmopolita, lo que la han convertido en un destino favorito para viajeros de todo el mundo.

En el quinto lugar del listado se encuentra Oaxaca de Juárez, una ciudad reconocida por preservar las tradiciones indígenas, su Centro Histórico declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y una de las ofertas gastronómicas más importantes del país. Se destaca que, además de su cocina, Oaxaca sobresale por sus mercados, festivales, artesanías y diversidad cultural que caracterizan a la región.

Por su parte, la Ciudad de México ocupó el noveno puesto gracias a su amplia oferta cultural, histórica y gastronómica. Museos de talla internacional, edificios emblemáticos, zonas arqueológicas, barrios tradicionales y una escena culinaria de primer nivel fueron algunos de los aspectos que la revista resaltó para incluir a la capital mexicana.

Top 10 de las mejores ciudades del mundo, según Travel + Leisure 2026

San Miguel de Allende, México. Kyoto, Japón. Chiang Mai, Tailandia. Hoi An, Vietnam. Oaxaca, México. Bangkok, Tailandia. Jerusalén, Israel. Siem Reap, Camboya. Ciudad de México, México. Tokio, Japón.

¿Cómo se eligen las mejores ciudades del mundo?

Los World’s Best Awards definen a sus favoritos a partir de las votaciones de los lectores de la revista, quienes califican aspectos como la cultura, el patrimonio, la hospitalidad, la gastronomía, la oferta turística y la relación entre la calidad de la experiencia y su costo. Cada año, esta clasificación es considerada una de las más importantes de la industria turística y sirve como referencia para viajeros que buscan conocer los mejores destinos del mundo.