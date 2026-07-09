Descuentos de hasta 70% este verano: estas son las marcas de ropa que tienen las mejores ofertas para renovar tu clóset y lucir increíble en vacaciones

Cada cambio de temporada trae promociones atractivas, pero las rebajas de verano suelen ser una de las campañas más esperadas por quienes buscan renovar su guardarropa con ofertas realmente imperdibles.

Este año, diversas marcas reconocidas pusieron en marcha ofertas que llegan hasta el 70% de descuento en una amplia selección de prendas y accesorios. Desde básicos para el día a día hasta trajes de baño y piezas más elegantes, las promociones abarcan distintos estilos, telas, colores y presupuestos.

Si tienes pensado comprar ropa para las vacaciones, regresar a la oficina o simplemente darle un giro a tu clóset, este puede ser uno de los mejores momentos para hacerlo sin reventar la tarjeta.

Estas son algunas marcas con descuentos de hasta el 70% este verano

Cortefiel

La marca española ofrece promociones en distintas categorías para hombre y mujer. Es posible encontrar la línea propia y otras marcas de la familia con descuentos importantes en camisas, vestidos, pantalones, blazers y prendas básicas que pueden convertirse en un buen complemento para cualquier temporada.

Pedro del Hierro

Pedro del Hierro es una firma española que presenta colecciones de lujo exclusivo y asequible para hombres y mujeres. Quienes buscan un estilo más elegante e inspirado en la tradición, la cultura y el arte encontrarán opciones interesantes. La firma mantiene rebajas en diversas prendas y accesorios, ideales para invertir en ropa con un diseño más clásico a un precio increíble.

Springfield

Una de las marcas favoritas para looks casuales y atemporales también participa en las promociones de verano. Entre las ofertas destacan playeras, jeans, bermudas, vestidos, chamarras ligeras y otras prendas pensadas para el clima cálido.

Women’secret

La temporada de veranotambién alcanza a la ropa interior, pijamas y trajes de baño. Women’secret es una de las tiendas consentidas para encontrar calidad y precio. Actualmente cuenta con descuentos en varias colecciones, por lo que es una buena oportunidad para adquirir prendas básicas o preparar las próximas vacaciones.

Levi’s

Los clásicos nunca pasan de moda y Levi’s también se suma a las rebajas. Sus promociones incluyen diferentes modelos de jeans, chamarras, playeras y otras prendas que suelen mantenerse entre las favoritas de los consumidores.

¿Vale la pena aprovechar las ofertas de verano?

Las ofertas de verano suelen ser una excelente oportunidad para comprar prendas que normalmente tienen precios más altos durante el resto del año. Además de los descuentos directos, algunas tiendas suelen ofrecer beneficios adicionales como promociones especiales por tiempo limitado o rebajas sobre artículos previamente descontados, por lo que conviene revisar las condiciones de cada establecimiento antes de realizar la compra.

Tips para aprovechar las rebajas

Antes de dejarte llevar por los precios bajos, lo más recomendable es:

Elaborar una lista con las prendas que realmente necesitas

Comparar descuentos entre marcas

Revisa las políticas de cambios

Verificar la disponibilidad de tallas

Las promociones de verano suelen mantenerse por tiempo limitado o hasta agotar existencias, por lo que los productos más buscados pueden desaparecer rápidamente. Si encuentras una prenda que realmente estabas esperando y el descuento resulta atractivo, probablemente sea el mejor momento para llevarla.