Jueves 2x1 Ticketmaster 9 de julio 2026: lista completa de conciertos y eventos con promoción

Jueves 2x1 en boletos de Ticketmaster hoy 25 de junio Foto: Generada con IA

Para muchos, ir a conciertos en México se ha convertido en un lujo. Pero cada semana, hay un día que rompe esa lógica: el famoso “Jueves 2x1” de Ticketmaster, una promoción que permite comprar dos boletos al precio de uno… y que este 9 de julio de 2026 vuelve a encender la conversación entre fans.

La dinámica es sencilla, pero la demanda no lo es. Durante un solo día, la plataforma libera una lista de eventos seleccionados —desde conciertos hasta teatro— donde los usuarios pueden acceder a esta oferta limitada.

Jueves 2x1 Ticketmaster: Promociones hoy jueves 9 de julio

Conciertos

Gordo – Campo Marte (México)

– Campo Marte (México) Leyendas el show – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Carlita – Campo Marte (México)

– Campo Marte (México) San Francisco Disco Band – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Kalimba – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Diplo – Campo Marte (México)

– Campo Marte (México) Disidente – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) AOT The Last Concert – Escenario GNP Seguros (Monterrey) / Teatro Metropólitan (México)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) / Teatro Metropólitan (México) Alive, una fiesta en el tiempo – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Enrique Guzmán – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Sala Principal Bellas Artes – Palacio de Bellas Artes (México CDMX)

– Palacio de Bellas Artes (México CDMX) La Cantadera – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Danny Frank – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) La escencia del bolero – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Camouflage Big Band – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) Tributo a la Diva con Jennely – Teatro Hidalgo (México)

– Teatro Hidalgo (México) Dalú – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Tex Tex – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Fato – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Grupo Firme – Estadio GNP Seguros (Ciudad de México)

– Estadio GNP Seguros (Ciudad de México) Esto Sí es Despecho: Myriam - Natalia Sosa - Aranza - Sheyla – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Los Amigos Invisibles – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Lucho SSJ. – Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

– Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) El Gran Showman (The Greatest Showman) Movie Concert – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) Fernando Delgadillo – La Maraka (México) / Teatro Diana (Guadalajara)

– La Maraka (México) / Teatro Diana (Guadalajara) Fernando Delgadillo y Alejandro Filio – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Carlos Macías – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Porfi Baloa – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Los Panchos - Celebrando al adulto mayor – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Regina Orozco – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) Jorge Muñiz – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Collage – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Raul Di Blasio – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Jaime Varela – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Laura Y Brenda – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Kapo – Auditorio Banamex (Monterrey)

– Auditorio Banamex (Monterrey) Trendline Utopía Tour – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Junior Klan – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) La Calandria – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) Carnival of KISS – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Beach Weather – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Paty Cantu – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Symphonic Tribute Coldplay – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) The Music of Elton John and Billy Joel starring Michael Cavanaugh – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) The Big Band Experience ¨Tributo a Ray Conniff y Gleen Miller¨ – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Flamenco Festival – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) Espinoza Paz – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Victor Garcia – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Laureano Brizuela – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Prisma.... 40 años – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Fey – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Mario Aguilar – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Majo Cornejo – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) Alexa Tarantino – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) Gustavo Lara – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Claudia Sierra – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Inspector – Pepsi Center (México)

– Pepsi Center (México) Marco Mares – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Nicho Hinojosa – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) / La Maraka (México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) / La Maraka (México) Estela Núñez – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Denisse de Kalafe – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Angélica María y Enrique Guzmán – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) El Consorcio – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Jesse & Joy – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Edith Márquez – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Flamencura – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Elefante – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) La Caravana del Amor – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) Porter – Teatro Diana (Guadalajara)

– Teatro Diana (Guadalajara) Francisco Céspedes – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Julio Preciado – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

Teatro

El Fantasma De La Ópera México – Teatro de los Insurgentes (México)

– Teatro de los Insurgentes (México) El deseo de lo Prohibido – Teatro Renacimiento (México)

– Teatro Renacimiento (México) Los monólogos de la vagina – Nuevo Teatro Libanés (México)

– Nuevo Teatro Libanés (México) Madame Butterfly – Capilla Gótica (México)

– Capilla Gótica (México) Razones para decirte adiós – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Sobreviviendo a Cyrano - Producciones Quimera – Teatro Varsovia (Ciudad de México)

– Teatro Varsovia (Ciudad de México) Toc Toc – Teatro Royal Pedregal (México)

– Teatro Royal Pedregal (México) Yo tan Bergman, tú tan Fellini – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) 12 Princesas en Pugna – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) Como quieras... ¡Perro Ámame! – Teatro Virginia Fábregas (México)

– Teatro Virginia Fábregas (México) Diario de un Loco – Teatro Hidalgo (México)

– Teatro Hidalgo (México) El Juego Que Todos Jugamos – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) Esquizofrenia – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México)

– Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México) Prisma – Foro Lucerna (México)

– Foro Lucerna (México) SiN Corbata – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) Afterglow – Teatro Milán (México) / Teatro Virginia Fábregas (México) / Teatro Galerías (Zapopan)

– Teatro Milán (México) / Teatro Virginia Fábregas (México) / Teatro Galerías (Zapopan) Amigos Intocables – Teatro Centenario Coyoacán (Ciudad de México)

– Teatro Centenario Coyoacán (Ciudad de México) El Sótano – Teatro Fernando Soler (México)

– Teatro Fernando Soler (México) La Nota – Nuevo Teatro Libanés (México)

– Nuevo Teatro Libanés (México) Por la Punta de la Nariz – Teatro Ofelia (México)

– Teatro Ofelia (México) Archivo Confidencial: CÁMARA BLANCA – Teatro Varsovia (Ciudad de México)

– Teatro Varsovia (Ciudad de México) Kopalli El espíritu astral – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) La Caducidad de la Lavanda – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Mentiras El Musical – Teatro Aldama (México)

– Teatro Aldama (México) Sinfónica de Minería – Sala Silvestre Revueltas (México)

– Sala Silvestre Revueltas (México) Un Tranvía Llamado Deseo – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) F king Men – Foro Lucerna (México)

king Men – Foro Lucerna (México) Infierno – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México)

– Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México) Sor-presas – Teatro Hidalgo (México)

– Teatro Hidalgo (México) Treintonas, cuarentonas ¡Y muy chingonas! – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) No es otra telenovela mexicana – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) La obscenidad de la carne. – Teatro Renacimiento (México)

– Teatro Renacimiento (México) Fachilisimo – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Mancchas: arte vivo para primeras infancias – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Divorciémonos mi amor – Teatro Broadway (Cuauhtémoc)

– Teatro Broadway (Cuauhtémoc) Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve – Teatro San Jerónimo Independencia (México)

– Teatro San Jerónimo Independencia (México) El Diario de Ana Frank – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Las Leonas – Teatro México (México)

– Teatro México (México) Perfume De Gardenia – Teatro San Rafael (México)

– Teatro San Rafael (México) Revolución Diamantina, 12+. Ingreso 18:30 h. / 16:30 h. – Palacio de Bellas Artes (México CDMX)

– Palacio de Bellas Artes (México CDMX) Somos raíz somos danza – Teatro Varsovia (Ciudad de México)

– Teatro Varsovia (Ciudad de México) Carlota – Castillo de Chapultepec (México)

– Castillo de Chapultepec (México) Matilda El Musical – Auditorio Banamex (Monterrey) / Auditorio Telmex (Zapopan)

– Auditorio Banamex (Monterrey) / Auditorio Telmex (Zapopan) El Lago De Los Cisnes – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) El diario de un loco (Rodolfo Usigli) – Foro Rodolfo Usigli (México)

– Foro Rodolfo Usigli (México) Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández – Palacio de Bellas Artes (México CDMX)

– Palacio de Bellas Artes (México CDMX) El Mago de Oz, Musical (Teatro Tepeyac) – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Mucho Ruido y Pocas Nueces - El Incendio de Isolda A.C. – Teatro Varsovia (Ciudad de México)

– Teatro Varsovia (Ciudad de México) Defendiendo al cavernícola – Nuevo Teatro Libanés (México)

– Nuevo Teatro Libanés (México) Conversando con el Diablo – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México)

– Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México) DAHMER, Mirando a la bestia a los ojos – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) Préndeme – Teatro Milán (México)

– Teatro Milán (México) Las Heridas del Viento – Teatro Milán (México)

– Teatro Milán (México) Así lo veo yo – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) / Nuevo Teatro Libanés (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) / Nuevo Teatro Libanés (México) Asesinato para dos – Teatro Milán (México)

– Teatro Milán (México) Cascada 126 – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) La Nona roja – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Mentidrags – Teatro Aldama (México)

– Teatro Aldama (México) Platanito Show – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) La Dama De Negro – Teatro 11 de Julio (México)

– Teatro 11 de Julio (México) Emilio en las nubes – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Éxtasis y Belleza – Foro Lucerna (México)

– Foro Lucerna (México) Beatles & Rolling Stones, con los grupos Morsa y Kamelot. – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) México en Movimiento: Herederos de la Danza – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) Imperio – Castillo de Chapultepec (México)

– Castillo de Chapultepec (México) Xólotl – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) El show de Nora Velázquez, Chabelita, ay padre – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Sueño de una Noche de Verano – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Ride The Cyclone México – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) Las Cosas Nuestras – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Polirítmicas y un extravío - Compañía Serafín Aponte Danza – Teatro Varsovia (Ciudad de México)

– Teatro Varsovia (Ciudad de México) En Marte no hay osos – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Machetes – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) El enfermo imaginario – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Festival Internacional de Danza Contemporánea de la CDMX – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) Me Rehúso a Morir de Amor – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Mika y su Ozo de Peluche – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) De cómo chato Mackensie tornosé detective y todo lo demás – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Las Calcetas De Mi Padre – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Veintidós Veintidós – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Male Rosita – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) One Piece In Concert – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Pepe Pelos – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) En la tierra de los corderos – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) México Indígena Mestizo – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) Rocío antes del fin del mundo – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Carmina Burana – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) No concreto – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Dracula – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Calaveritas – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Leyendas de Terror – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Thriller “Tributo a Michael Jackson”, especial día de muertos – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) EL CASCANUECES, BALLET – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Un Cuento de Navidad, el señor Scrooge – Teatro Tepeyac (México)

Deportes

Budo Sento – Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera (Ciudad de México)

Eventos familiares

Disney On Ice ¡Vive la Magia! – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Hansel y Gretel – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) La Sirenita – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Misky Unipersonal de Clown – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Dinorockers – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Dinosaurios Al Rescate – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Cenicienta – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Magos Joe Y Moy – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Guille & El Nahuatl – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Cantando y Jugando con Los Tripulantes del OVNI – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) El Gran Teatro Del Mundo – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Tributo a 31 minutos – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Divas de Corredor – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Michael Jackson El retorno del rey – Foro Red Access (México)

Shows

Mr. Doctor – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Piaf Sinfónico – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) Homenaje Zoé unplugged – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Circo olímpico – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Andreas Zanetti, si tienes madre ven – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) La Nena Sin Tabú – Foro Red Access (México)

¿Cómo funciona el Jueves 2x1?

La mecánica es sencilla y muy clara:La promoción solo está disponible durante el juevesAplica únicamente en eventos seleccionadosSe activa directamente en la plataforma oficialEl beneficio se refleja al momento de la compraNo hay sorteos ni códigos complicados: si el evento participa, el descuento se aplica automáticamente.Eso sí, hay una regla no escrita que todos los fans conocen: los boletos vuelan en cuestión de horas