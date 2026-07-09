¿Te picó un alacrán? Esto es lo que sí debes hacer para evitar complicaciones en tu salud, de acuerdo con los especialistas

Durante la temporada de calor y lluvias, es más frecuente encontrar alacranes dentro de tu hogar. Su presencia, la cual ha ido en aumento este año en la CDMX, suele generar preocupación principalmente por los niños y mascotas, pero, ante una picadura, lo más importante no es entrar en pánico, sino saber cómo actuar en caso de una picadura de alacrán.

Especialistas de la UNAM advierten que muchas personas recurren a remedios caseros que, lejos de ayudar, pueden retrasar la atención médica y aumentar el riesgo de complicaciones.

Aunque no todas las especies representan un peligro grave para la salud, es prácticamente imposible distinguir a simple vista si un alacrán es de alta toxicidad. Por ello, la recomendación es tratar cualquier picadura con seriedad.

Los primeros minutos después de una picadura son clave

Si un alacrán te pica, los especialistas recomiendan mantener la calma y seguir una serie de medidas sencillas mientras recibes atención médica.

Las principales recomendaciones son:

Mantener el reposo , ya que el esfuerzo físico puede acelerar la circulación de la sangre

, ya que el esfuerzo físico puede acelerar la circulación de la sangre Lavar la zona afectada únicamente con agua y jabón

únicamente con agua y jabón Aplicar una compresa fría o hielo envuelto en un paño para disminuir la inflamación y aliviar el dolor

o hielo envuelto en un paño para disminuir la inflamación y aliviar el dolor Acudir lo antes posible a un centro de salud , especialmente si aparecen síntomas intensos o si la persona afectada es un niño, un adulto mayor o alguien con enfermedades crónicas

, especialmente si aparecen síntomas intensos o si la persona afectada es un niño, un adulto mayor o alguien con enfermedades crónicas Si es posible y sin ponerse en riesgo, tomar una fotografía del alacrán, ya que esto puede facilitar su identificación por parte del personal médico

Lo que nunca debes hacer si te pica un alacrán

Todavía existen muchas creencias sobre cómo tratar una picadura de alacrán, pero varias de ellas carecen de respaldo científico.

Los especialistas recomiendan evitar:

Automedicarse

Aplicar remedios caseros como ajo, leche, alcohol o sustancias similares

Hacer cortes sobre la herida

Colocar torniquetes

Confiar en que el dolor desaparecerá por sí solo sin una valoración médica

Estas prácticas pueden retrasar el tratamiento adecuado e incluso dificultar que los médicos identifiquen la gravedad del cuadro clínico.

Síntomas que indican que debes buscar atención médica inmediata

El dolor intenso suele ser la primera manifestación de una picadura de alacrán, pero existen otros síntomas que pueden indicar una intoxicación más importante.

Entre las señales de alerta destacan:

Dolor muy intenso en la zona de la picadura

Hormigueo o adormecimiento

Salivación excesiva

Dificultad para hablar o tragar

Sensación de falta de aire

Movimientos musculares involuntarios

Taquicardia

Sudoración abundante.

Los niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades previas son quienes tienen mayor riesgo de presentar complicaciones, por lo que no deben esperar a que los síntomas empeoren antes de acudir al médico.

¿Cómo evitar que entren alacranes a tu casa?

La mejor estrategia sigue siendo la prevención. Reducir los espacios donde estos arácnidos pueden esconderse disminuye considerablemente el riesgo de encontrarlos dentro del hogar.

Las recomendaciones incluyen:

Colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

Instalar cubrepolvos en las puertas.

Mantener patios y jardines limpios.

Evitar acumular objetos, madera o escombros.

Revisar zapatos, ropa y cobijas antes de utilizarlos.

Inspeccionar rincones oscuros y húmedos con frecuencia.

No todos los alacranes son igual de peligrosos

México alberga cientos de especies de alacranes y solo algunas son consideradas de importancia médica. Sin embargo, como identificar una especie requiere conocimientos especializados, los expertos insisten en que cualquier picadura debe ser evaluada por personal de salud.

La atención oportuna sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar complicaciones y recibir el tratamiento adecuado cuando sea necesario.