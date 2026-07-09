Esto es KKNEKKI, las ligas de cabello de Erling Haaland que ya son un fenómeno mundial: cuánto cuestan y dónde comprarlas en México antes de que se agoten

En el futbol actual, los jugadores ya no solo destacan por lo que hacen dentro de la cancha; muchos de ellos también construyen marcas personales capaces de influir en las tendencias de consumo y moda. Ese es justamente el caso de Erling Haaland, quien durante el Mundial 2026 ha llamado la atención tanto por sus goles, su físico imponente como jugador y por las ligas con las que recoge su rubia cabellera.

Lo que comenzó como parte de su imagen personal terminó convirtiéndose en un fenómeno comercial. Miles de aficionados y aficionadas comenzaron a preguntarse qué marca utiliza el delantero de Noruega y cuánto cuesta tener exactamente el mismo accesorio que aparece en cada uno de sus partidos sin resbalarse o enredarse y combinando perfecto.

¿Qué marca de ligas usa Erling Haaland?

Las famosas ligas pertenecen a KKNEKKI, una marca especializada en accesorios para el cabello que se caracteriza por fabricar coleteros o “liguitas” con un tejido diseñado para ofrecer mayor resistencia y reducir el riesgo de maltratar el cabello.

Pero la historia va mucho más allá. Haaland no solo es la imagen de la empresa, sino que también participa como accionista y embajador, por lo que el éxito de estas ligas representa también un importante negocio para el futbolista y empresario noruego.

¿Cuánto cuestan las ligas originales de Haaland?

El precio depende del modelo y del paquete elegido. De acuerdo con la tienda oficial de la marca, estos son algunos de los costos aproximados:

Precios de las ligas KKNEKKI

Ligas individuales: desde aproximadamente $70 hasta $90 pesos mexicanos

Paquete edición Erling Haaland (8 piezas): alrededor de $700 pesos

Otros paquetes especiales: entre $350 y más de $1,300 pesos, dependiendo del número de ligas y la colección elegida

El costo final puede variar para compradores en México debido al tipo de cambio, gastos de envío e impuestos de importación.

¿Dónde comprar las ligas de Haaland en México?

Aunque todavía no están disponibles de forma general en tiendas físicas del país, los consumidores mexicanos pueden adquirirlas mediante la tienda oficial de KKNEKKI, la cual realiza envíos internacionales.

Además, algunas plataformas de comercio electrónico ya ofrecen modelos similares e incluso revendedores han comenzado a comercializar la edición inspirada en el delantero, aunque lo más recomendable es verificar que se trate de productos originales antes de realizar cualquier compra.

La fiebre por Haaland en el Mundial 2026

La popularidad de las ligas no surgió de repente. Conforme Haaland avanzó en el Mundial 2026, las búsquedas relacionadas con él, sus looks, su colección de bolsos y hasta su peinado, comenzaron a crecer en internet.

Su característico chongo ya forma parte de su identidad deportiva y, al mismo tiempo, se convirtió en un ejemplo de cómo un elemento tan sencillo puede transformarse en una poderosa estrategia de negocio cuando está respaldado por una figura como él.

Un accesorio que pasó del vestidor a la lista de deseos de los aficionados

Mientras algunos coleccionan camisetas o tacos para jugar, otros ahora buscan llevar el mismo accesorio que utiliza una de las mayores figuras del futbol mundial.

Las ligas para cabello de Erling Haaland pasaron de ser un complemento prácticamente desapercibido a convertirse en un producto viral y canon de estilo hasta para las girls que combina deporte, moda y marketing.