Tarjeta Openbank Cinépolis: ¿Cuándo saldrá y qué beneficios tendrá?

Tarjeta Openbank Cinépolis El producto busca incluir a la juventud al sistema financiero desde lo digital y ampliar beneficios para amantes del séptimo arte.

El banco digital de Santander, Openbank México, anunció una alianza con Cinépolis, cadena de cines líder en el país, con el objetivo de incluir a más personas —principalmente jóvenes— al sistema financiero desde lo digital; la estrategia va de la mano de Mastercard y se trata de una nueva tarjeta de crédito sin anualidad que incluirá un combo de beneficios para los y las clientes de la empresa de exhibición.

“Es un proyecto muy importante para nosotros, y es la primera tarjeta ‘co-brandeada’ que tenemos en Openbank, es la primera tarjeta de Cinépolis también”, expresó el director general del banco digital, Juan José Galnares, en la presentación de esta innovadora estrategia.

Tarjeta Openbank Cinépolis: ¿cuáles serán los beneficios de obtenerla?

Integrada a la red global de pagos de Mastercard, la nueva tarjeta de crédito de Openbank que colaborará con Cinépolis tiene por propósito “ofrecer un primer instrumento financiero” a los millones de miembros activos de Club Cinépolis, según lo declaró Miguel Mier, director General de Operaciones de la cadena de cines.

Galnares añadió que la estrategia pretende digitalizar a los consumidores y consumidoras del séptimo arte, enfocándose principalmente en una otorgar una “solución sencilla, fácil, intuitiva y transparente” para las personas jóvenes, es decir, población menor de 35 años que se incorpora a la fuerza laboral.

Entre los principales beneficios que esta nueva tarjeta de crédito ofrecerá para las y los miembros de Club Cinépolis, se encuentran:

16% de cashback en puntos Club Cinépolis en las compras dentro de la cadena.

en puntos Club Cinépolis en las compras dentro de la cadena. 2×1 semanal en boletos para todos los cines y salas de Cinépolis.

2% en compras digitales.

1% en comercios físicos para el programa de lealtad.

La tarjeta Openbank Cinépolis no tendrá anualidad, y podrá solicitarse y gestionarse desde la aplicación móvil del banco digital en México.

“Estamos muy confiados en que este producto tendrá éxito en el mercado mexicano”, aportó Galnares, reforzando la adopción financiera y digitalización como el principal objetivo de la estrategia colaborativa.

¿Cuándo estará disponible la tarjeta Openbank de Cinépolis?

La tarjeta nacerá 100% digital, mientras que su personalización estará disponible hasta la segunda etapa del producto.

Mientras tanto, Galnares y Mier adelantaron que la tarjeta Openbank Cinépolis estará disponible a partir del 30 de julio de 2026 a través de la aplicación móvil de Openbank México; la gestión del producto también podrá realizarse desde este formato.

“Con la tarjeta de crédito Cinépolis by Openbank, integramos las recompensas de Club Cinépolis en cada compra del día a día, convirtiendo el gasto diario en una puerta de acceso al entretenimiento”, indicó Miguel Mier, señalando al nuevo producto como una herramienta financiera diseñada para las y los cinéfilos del país.