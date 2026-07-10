Visita el Santuario de las Luciérnagas y Tlaxco: guía con rutas, precios y recomendaciones Disfruta de la temporada de Luciérnagas, junto con un día en Tlaxco para conocer su gastronomía y artesanías mexicanas

¿No sabes qué hacer el fin de semana y quieres escaparte de la ciudad? El Santuario de las Luciérnagas puede ser el plan perfecto para hacer en verano y solo necesitas un día para relajarte y formar parte de esta maravilla de la naturaleza.

Con el inicio del verano, durante los meses de junio, julio y principios de agosto, también llega la temporada de luciérnagas, el único momento en el año en el que puedes ver a estas criaturas, también conocidas como las hadas del bosque.

Uno de los lugares más famosos para el avistamiento de estos insectos es en Nanacamilpa, en el estado de Tlaxcala, y aunque existen varias formas para poder vivir esta experiencia única, una de ellas es con Turitour y la operadora de viajes Rehiletes, en donde también podrás visitar el pueblo mágico de Tlaxco.

Pueblo Mágico Tlaxco Las coloridas letras monumentales de Tlaxco dan la bienvenida a los viajeros (Celeste Román)

Mañana cultural en Tlaxco: Museo de la Madera, artesanías y quesos en “La Vaquita”

Con Turitour y Rehiletes, el viaje para ver el Santuario de las Luciérnagas comenzará en Tlaxco, un pueblo mágico donde pasarás parte de la mañana y tarde del día realizando diferentes actividades.

Iniciando en el taller de quesos “La Vaquita”, donde tendrás un momento para disfrutar de una degustación de todas clases de quesos: desde oaxaca, manchego, provolone y asadero con chile serrano o chiltepín.

Sabor artesanal en "La Vaquita" En el taller de quesos artesanales "La Vaquita" se produce uno de los 100 quesos más auténticos de México (Celeste Román)

A lo largo del viaje, no solo podrás disfrutar de los paisajes que Tlaxcala tiene para ti, sino que también irás escuchando la historia detrás de los diferentes lugares que cruzarás en la carretera.

La siguiente parada es en el Museo de la Madera, el cual es también un taller que ha pasado por cuatro generaciones, las cuales se han dedicado a la carpintería artesanal; la historia que guarda este lugar es tal que incluso el presidente Porfirio Díaz lo llegó a visitar en 1894.

En esta parada no solo conocerás cómo se trabajaba la madera en la antigüedad, sino que también podrás ver el famoso Tlaxcomóvil, un Volkswagen Sedán el cual está cubierto completamente de madera.

El "Tlaxcomóvil" El famoso "Tlaxcomóvil", un automóvil Volkswagen Sedán cubierto completamente con madera tallada a mano (Celeste Román)

Continuando con tu visita por el estado de Tlaxcala, el Tour de Luciérnagas y Tlaxco continúa en el Mercado de Artesanías local donde podrás encontrar desde textiles, pinturas, alfarería, metalurgia y carpintería hasta alimentos tradicionales como cajeta y dulces típicos como mazapanes de chocolate o canela.

Tradición en el Mercado de Artesanías El Mercado de Artesanías local es una parada obligatoria para adquirir textiles, alfarería, carpintería, metalurgia y deliciosos alimentos tradicionales tlaxcaltecas (Celeste Román)

La ruta conociendo Tlaxco continúa con la visita al Palacio Municipal donde aprenderás sobre la historia política del pueblo, mientras que en la parte religiosa recorrerás la Parroquia de San Agustín, una joya arquitectónica de estilo barroco cuya historia data desde los siglos XVII y XVIII, la cual guarda la historia de los 3 Niños Mártires de Tlaxcala.

Fe e historia en San Agustín Altar dedicado a los Tres Niños Mártires de Tlaxcala dentro de la emblemática Parroquia de San Agustín (Celeste Román)

Sabor local: Buffet tradicional de Tlaxcala para recargar energías

Entre la parada a Tlaxco y la visita al Santuario de las Luciérnagas en Nanacamilpa, Turitour incluye una comida en un buffet tradicional de Tlaxcala en La Casona de Don Agustín, un lugar que como el pueblo también guarda una gran historia familiar, la cual se transmite en los platillos, que contienen el auténtico sabor del estado.

Entre los platillos que podrás consumir se encuentra el mole de fiesta tlaxcalteca, arroz, chicharrón en salsa, longaniza con papas y verduras hervidas.

Avistamiento en el Santuario de las Luciérnagas Laguna Azul

Finalmente, tras pasar la tarde en Tlaxco, la última parada es en Nanacamilpa, donde se encuentra el Santuario de las Luciérnagas Laguna Azul, en donde la experiencia comienza desde que inicias una caminata de cerca de un kilómetro para poder llegar al bosque donde verás este fenómeno de la naturaleza.

Magia nocturna en Nanacamilpa Para presenciar la magia de las luciérnagas deberás caminar cerca de un kilómetro (Agencia de experiencias Rehiletes )

A lo largo del camino, los guías continúan nutriendo la experiencia debido a que van explicándote la flora del paisaje y, justo cuando estás a punto de entrar al bosque donde se podrán observar a las luciérnagas, se hará una breve pausa en la que disfrutarás del paisaje y, tras una breve meditación, podrás ingresar al bosque.

Cabe señalar que esta actividad comienza después de la puesta de sol, por lo que cuando ingreses al bosque la mayoría de este estará en oscuridad volviéndo más mágica la experiencia. Y una vez que te adentres lo suficiente, comenzarás a ver las primeras luces bioluminiscentes de las luciérnagas, las cuales utilizan para encontrar pareja.

La experiencia dura cerca de 30 minutos; sin embargo, durante ese tiempo todo el paisaje se verá iluminado por la presencia de las luciérnagas, convirtiendo al bosque en un lugar que parece haber salido de un cuento de hadas.

Turismo sustentable en el Santuario de las Luciérnagas Laguna Azul El avistamiento en el Santuario Laguna Azul se realiza bajo estrictas normas ecológicas, guardando silencio y apagando luces artificiales para proteger el hábitat del insecto (Celeste Román)

Tras vivir esta mágica experiencia, culminarás la visita al Santuario de las Luciérnagas probando un rico café de olla, junto con pan y un tamal, los cuales son elaborados en Laguna Azul.

A lo largo del viaje, al cual puedes acudir solo o acompañado, podrás olvidarte de la ajetreada vida en la ciudad y concentrarte en vivir una experiencia única presenciando el avistamiento de las luciérnagas, una vivencia que muchas personas califican como mágica.

La ruta del Tour de Luciérnagas y Tlaxco abarca paradas para todos los gustos y preferencias, ya sea que busques un momento de relajación para conectar con la naturaleza, o si en cambio, quieres conocer otra parte de México, esta es una excelente opción y lo mejor es que solo dura un día.

Entrada al Santuario de las Luciérnagas Laguna Azul El Santuario de las Luciérnagas Laguna Azul, en Nanacamilpa, se prepara al caer la tarde para recibir a los visitantes que vivirán el místico recorrido nocturno. (Celeste Román)

Recomendaciones y qué ropa llevar al Santuario de las Luciérnagas Laguna Azul

Si quieres formar parte de la ruta del Santuario de las Luciérnagas y Tlaxco, estas son algunas recomendaciones para que vivas la mejor experiencia:

Usa calzado cómodo , pues estarás caminando durante la gran parte de la ruta, tanto para conocer Tlaxco como para ver el Santuario de las Luciérnagas , preferentemente que sea antiderrapante e impermeable.

, pues estarás caminando durante la gran parte de la ruta, tanto para conocer como para ver el , preferentemente que sea antiderrapante e impermeable. Lleva impermeable , debido a que es probable que llueva durante tu visita al Santuario de las Luciérnagas.

, debido a que es probable que llueva durante tu visita al Santuario de las Luciérnagas. No olvides tu chamarra para cubrirte del frío, pues al ser una zona boscosa, la temperatura puede bajar al anochecer.

Recuerda que para preservar el santuario, al momento de presenciar las luciérnagas no está permitido hacer ruido, así como prender luces o usar repelente.

¿Cuánto cuesta un tour de un día al Santuario de las Luciérnagas y Tlaxco?

Si estás interesado en vivir esta experiencia única conociendo el pueblo mágico de Tlaxco y el Santuario de las Luciérnagas, podrás adquirir tu entrada para este tour de un día en la página oficial de Turibus o en el sitio web de Rehiletes.

En cualquiera de los dos el costo es de $1,270 pesos e incluye el transporte así como las actividades antes mencionadas. El tour se realiza de jueves a domingo y estará disponible hasta el 2 de agosto, fecha en la que culmina el avistamiento de luciérnagas.