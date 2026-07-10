Set de actualización del álbum Panini: jugadores incluidos, precio y dónde comprarlo

Set de actualización Panini 2026 | Julián Quiñones vuelve a quedar fuera de esta edición. (Cuartoscuro)

Los coleccionistas del álbum de la Copa del Mundo ya podrán completar su colección con el nuevo set de actualización de Panini, una edición especial que incorpora a varios futbolistas que no fueron considerados en el lanzamiento original del álbum.

Esta actualización responde a cambios que suelen ocurrir entre la publicación del álbum y el inicio de la Copa del Mundo. Debido a los temas relacionados a la producción, impresión y distribución del cuadernillo y estampas, Panini elabora una edición con base en listas preliminares y proyecciones, por lo que algunos jugadores terminan quedando fuera de la álbum inicial.

¿Qué jugadores incluye el set de actualización?

El set suma 118 nuevas estampas con futbolistas que han destacado en su recorrido por la búsqueda de la Copa Mundialista. Entre los nombres más destacados se encuentran iconos del balompié como Neymar Jr., Manuel Neuer y Pau Cubarsí.

En el caso de la Selección Mexicana, el set incorporó a jugadores como Gilberto Mora, Armando “La Hormiga” González, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez, quienes no aparecían en la versión original del álbum.

Sin embargo, una de las ausencias que más ha llamado la atención entre los aficionados es la de Julián Quiñones. Pese a sus actuaciones con la Selección Mexicana y al respaldo de la afición, el delantero volvió a quedar fuera de la colección oficial.

Contenido, precio y lugares de distribución del set de actualización

A diferencia de los sobres tradicionales, este producto se vende como un paquete especial y las estampas no se encuentran en su característico sobre sorpresa. El set incluye 120 estampas en total con 118 nuevas para ampliar la colección, distribuidas en 6 hojas con 20 estampas cada una. Con esta edición, Panini busca que los coleccionistas puedan actualizar su álbum con futbolistas que adquirieron mayor relevancia durante los meses previos y el desarrollo del torneo.

Tendrá un precio oficial de 349 pesos mexicanos, sin considerar los costos de envío para compras en línea. Asimismo, estará disponible tanto en formato físico como digital a través de sus distribuidores autorizados y el sitio web oficial de Panini a nivel nacional.