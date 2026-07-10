Resultados Lotería Nacional 10 de julio: números ganadores del Sorteo Superior 2890

Sorteo Superior 2890 de la Lotería Nacional Este viernes 10 de julio se dan a conocer los números ganadores

El Sorteo Superior 2890 de la Lotería Nacional de este viernes 10 de julio de 2026 tiene como es costumbre una bolsa millonaria en juego. Miles de personas compraron su cachito con la esperanza de coincidir con los números ganadores; por ello están pendientes de los resultados.

En esta ocasión, los cachitos estuvieron dedicados al 20 aniversario del MIDE, una institución pionera en México y América Latina dedicada a acercar la economía, las finanzas y el desarrollo sostenible a todas las personas, de manera clara y participativa.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2890?

El premio mayor del Sorteo Superior 2890 es de 17 millones de pesos, distribuidos en dos series, de acuerdo con el esquema tradicional de la Lotería Nacional. Esto significa que el monto completo corresponde a quienes poseen las dos series del número ganador, mientras que cada serie representa la mitad del premio total.

El costo del billete de la Lotería ees de 40 pesos, una cifra que permite mantener accesible la participación en uno de los sorteos más conocidos del país. Con esta mecánica, miles de jugadores adquieren boletos cada semana con la esperanza de obtener un premio.

El sorteo también incluye premios secundarios que alcanzan hasta 425 mil pesos, lo que amplía las posibilidades de ganar y mantiene el interés de los participantes más allá del premio principal.

Transmisión en vivo: Resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

El desarrollo del sorteo se puede seguir en transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Durante la ceremonia, los Niños Gritones anunciarán los números ganadores.

La grabación completa permanece disponible en las plataformas oficiales, lo que permite revisar los resultados.

¿A qué hora es el Sorteo Superior No. 2890 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Superior número 2890 inicia a las 20:00 horas, siguiendo el horario habitual que la institución establece para este tipo de sorteos.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2890 de la Lotería Nacional?

Los jugadores pueden consultar los resultados del Sorteo Superior 2890 mediante los canales oficiales habilitados por la institución. En el portal digital de la Lotería Nacional es posible ingresar el número del boleto para verificar si obtuvo premio mediante un sistema de consulta directo.

También existe la opción de acudir a puntos de venta autorizados en todo el país, donde los agentes expendedores revisan los boletos y orientan a los ganadores sobre el proceso que deben seguir para cobrar su premio. Este procedimiento ofrece seguridad y certeza en la validación de los resultados.