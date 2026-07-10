El tierno mensaje de Abelardo de Plaza Sésamo a Gilberto Mora por su graduación: ¡hasta le invitó un elote! El jugador de la Selección Mexicana se ha graduado y Abelardo de Plaza Sésamo lo felicitó en redes sociales (CUARTOSCURO.COM y @soy_abelardo)

Tras su desempeño en la Copa del Mundo 2026 y al convertirse en el jugador más joven en participar en este evento internacional, Gilberto Mora se ha convertido en uno de los jugadores favoritos de miles de fanáticos.

Y aunque la Selección Mexicana perdió ante Inglaterra en octavos de final, la emoción por Gilberto Mora en redes sociales continúa; por lo que, después de darse a conocer que el jugador había concluido la escuela preparatoria, las felicitaciones hacia él no se hicieron esperar.

¿Cuál fue el mensaje de Abelardo de Plaza Sésamo a Gilberto Mora por su graduación?

Entre las miles de felicitaciones que recibió, una de las más tiernas fue la de Abelardo de Plaza Sésamo, quien por medio de redes sociales le dedicó un mensaje a Gilberto Mora por su graduación en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, ubicado en Baja California.

En el mensaje, Abelardo de Plaza Sésamo destacó la enseñanza del jugador al demostrar que sin importar la edad los sueños se pueden cumplir:

“¡Gil Mora ya se graduó! Me da mucha emoción porque me enseñó que no importa cuántos años tengas, cuando trabajas con el corazón, los sueños se pueden alcanzar."

Abelardo aprovechó el mensaje para agradecerle por su participación en el Mundial 2026, mandándole buenos deseos e invitándole un elote para celebrar con él este nuevo logro.

“¡Gracias por ilusionarnos! Millones de mexicanos te queremos ver volar muy, muy alto. Y acuérdate… cuando quieras celebrar, aquí te espero con un elote."

¡Gil Mora ya se graduó! 💚🎓



Me da mucha emoción porque me enseñó que no importa cuántos años tengas, cuando trabajas con el corazón, los sueños se pueden alcanzar.



¡Gracias por ilusionarnos! Millones de mexicanos te queremos ver volar muy, muy alto.



Y acuérdate… cuando… — Abelardo Montoya (@soy_abelardo) July 9, 2026

Memo Ochoa felicita a Gilberto Mora por su graduación

Abelardo de Plaza Sésamo no fue la única celebridad en felicitar a Gilberto Mora por su graduación, sino que en redes sociales también se viralizó el mensaje de Memo Ochoa hacia él.

Guillermo Ochoa, también apodado “Don Memo” durante este Mundial 2026, debido a la diferencia de edad entre el portero y el centrocampista, utilizó sus redes sociales para felicitar a Gil Mora por su graduación.

“¡Felicidades, Morita! Me da mucho gusto verte cumplir otra meta más. Disfruta este momento, porque el camino apenas comienza y todavía quedan muchos sueños por conquistar. Sigue aprendiendo, trabajando, disfrutando y siendo ese gran chavo que eres. El fútbol pasa muy rápido, pero las personas nunca olvidan a quien siempre fue buena persona”. Escribió Guillermo Ochoa