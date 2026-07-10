Resultados Melate, Revancha y Revanchita 10 de julio: números ganadores del sorteo 4237

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 10 julio (Crónica Digital)

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4237 se llevó a cabo este viernes 10 de julio bajo la expectativa de conocer los resultados y números ganadores de esta edición.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4237?

Para el sorteo 4237, el monto del Premio Mayor alcanzó 133 millones de pesos. Cuando no aparece un ganador del premio mayor, el dinero se integra al siguiente sorteo. El resultado es una acumulación que puede extenderse durante varias semanas.

Transmisión en vivo: Resultados del sorteo Melate 4237

El proceso completo del sorteo se transmitió en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, plataforma donde se muestra cada etapa del procedimiento.

Una vez finalizado el evento, el video del sorteo queda disponible para consulta pública, lo que permite a los participantes revisar los resultados. A continuación, te presentamos los números ganadores de Melate, Revancha y Revanchita:

Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita Resultados 10 e julio

¿A qué hora fue el sorteo Melate 4237?

El sorteo Melate 4237 inició a las 21:00 horas, de acuerdo con el horario del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

El funcionamiento de Melate se basa en la elección de entre seis y diez números dentro de un rango que va del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales junto con una esfera adicional que interviene en la asignación de premios complementarios.

Un elemento que explica la popularidad del juego radica en que cada boleto participa automáticamente en tres modalidades: Melate, Revancha y Revanchita.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4237?

Los resultados oficiales del Melate 4237 pueden revisarse en el portal institucional de la Lotería Nacional y en los puntos de venta autorizados donde se distribuyen los boletos del sorteo.

El sistema digital también incluye un verificador automático que permite ingresar la combinación jugada para comprobar si existe algún premio asociado al boleto. Esta herramienta facilita la revisión inmediata después de cada sorteo.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo básico para participar en Melate es de 15 pesos por boleto. Quienes deciden ampliar su participación pueden añadir la modalidad Revancha, que implica un pago adicional de 10 pesos.

La tercera opción del juego, Revanchita, requiere 5 pesos extra. Cuando un jugador decide participar en las tres modalidades, el costo total del boleto asciende a 30 pesos.