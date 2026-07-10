Resultados Progol 1/2 Semana: ganadores de la quinela 803

Ya salieron los resultados de Progol 1/2 Semana y aquí te compartimos quiénes son los ganadores de la quiniela 803 de este viernes 10 de julio.
Conoce quién ganó los 9 partidos de fútbol nacional e internacional de Progol 1/2 Semana y así podrás saber si predijiste alguno de los resultados de la quiniela 803.
Resultados Progol 1/2 Semana: Combinación ganadora de la quiniela 803
La combinación ganadora de la quiniela 803 de Progol 1/2 Semana es: L E L L V V V L V
De tener esta combinación, eres uno de los 310 ganadores de esta quinela, el cual tiene un premio de $6,417.41 pesos por quinela sencilla.
¿Cómo quedaron los 9 partidos de Progol Media Semana 803?
Asimismo, aquí te compartimos cómo quedaron los resultados de los 9 partidos de Progol Media Semana 803:
- Argentina 3 - 2 Egipto: L
- Suiza 0 - 0 Colombia: E
- Francia 2 - 0 Marruecos: L
- España 2 - 1 Bélgica: L
- Athletic 0 - 1 Operário: V
- Ponte Preta 1 - 2 Criciúma: V
- La Calera 0 - 1 Coquimbo: V
- Ñublense 2 - 1 O’Higgins: L
- Vitebsk 1 - 4 U. Craiova: V
¿Cómo y dónde reclamar tu premio de Progol si resultaste ganador?
Si resultaste ganador de la quiniela 803 de Progol 1/2 Semana, deberás acudir a las oficinas de la Lotería Nacional ubicadas en Av. Insurgentes Sur No. 1397, Col. Insurgentes Mixcoac C.P. 03920.
Por otra parte, en caso de que el premio sea menor a $9,999.99, podrás cobrarlo en agencias de venta directa o expendios, y desde $3,000 en los bancos Santander o Scotiabank.
Cabe señalar que para recibir tu premio deberás contar con tus boletos o constancias de participación digital, puesto que estos son tus comprobantes con los que podrás cobrar el premio, y solo tienes 60 días naturales para hacer el cobro.