Resultados Progol 1/2 Semana: ganadores de la quinela 803 Conoce los resultados de Progol media semana 803 de este viernes 10 de julio

Ya salieron los resultados de Progol 1/2 Semana y aquí te compartimos quiénes son los ganadores de la quiniela 803 de este viernes 10 de julio.

Conoce quién ganó los 9 partidos de fútbol nacional e internacional de Progol 1/2 Semana y así podrás saber si predijiste alguno de los resultados de la quiniela 803.

Resultados Progol 1/2 Semana: Combinación ganadora de la quiniela 803

La combinación ganadora de la quiniela 803 de Progol 1/2 Semana es: L E L L V V V L V

De tener esta combinación, eres uno de los 310 ganadores de esta quinela, el cual tiene un premio de $6,417.41 pesos por quinela sencilla.

¿Cómo quedaron los 9 partidos de Progol Media Semana 803?

Asimismo, aquí te compartimos cómo quedaron los resultados de los 9 partidos de Progol Media Semana 803:

Argentina 3 - 2 Egipto: L

Suiza 0 - 0 Colombia: E

Francia 2 - 0 Marruecos: L

España 2 - 1 Bélgica: L

Athletic 0 - 1 Operário: V

Ponte Preta 1 - 2 Criciúma: V

La Calera 0 - 1 Coquimbo: V

Ñublense 2 - 1 O’Higgins: L

Vitebsk 1 - 4 U. Craiova: V

¿Cómo y dónde reclamar tu premio de Progol si resultaste ganador?

Si resultaste ganador de la quiniela 803 de Progol 1/2 Semana, deberás acudir a las oficinas de la Lotería Nacional ubicadas en Av. Insurgentes Sur No. 1397, Col. Insurgentes Mixcoac C.P. 03920.

Por otra parte, en caso de que el premio sea menor a $9,999.99, podrás cobrarlo en agencias de venta directa o expendios, y desde $3,000 en los bancos Santander o Scotiabank.

Cabe señalar que para recibir tu premio deberás contar con tus boletos o constancias de participación digital, puesto que estos son tus comprobantes con los que podrás cobrar el premio, y solo tienes 60 días naturales para hacer el cobro.