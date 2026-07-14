Investigan a Taco Bell por casos de ‘Diarrea explosiva’ en EU: ¿Todavía hay sucursales en México?

Investigan a Taco Bell Más de tres mil casos de diarrea se han registrado tan sólo en Michigan, por lo que autoridades competentes emprendieron investigación contra la cadena Taco Bell.

La popular cadena estadounidense de comida estilo Tex-Mex, Taco Bell, ha estado en el centro de la polémica este 2026 tras registrarse masivos casos de diarrea severa entre los y las clientes del restaurante, por lo que las autoridades competentes emprendieron una investigación contra la franquicia por posible parásito en sus productos frescos, siendo la lechuga su principal ingrediente sospechoso.

Según lo reportado por The Washington Post, dos personas familiarizadas con la investigación señalaron que la cadena es sospechosa como responsable del brote multiestatal de ciclosporiasis, una infección intestinal que ha hospitalizado a más de 80 personas.

¿Qué es la Ciclosporiasis? Infección por parásito que suma miles de casos en Michigan

La enfermedad que se genera por el parásito del Cyclospora cayetanensis, el cual se incuba en alimentos y bebidas con agua contaminada, provocando una enfermedad intestinal severa que se contrae al consumir dichos productos.

Entre sus principales síntomas, se encuentran:

Diarrea “explosiva”.

Pérdida de peso.

Cólicos.

Flatulencia.

Náusea.

Fiebre.

Dolor muscular generalizado.

El brote de casos de esta infección intestinal inició con el verano en el norte de América, a comienzos del mes de mayo de 2026, y ha escalado alarmantemente en distintas regiones del terreno estadounidense, como Ohio, Nueva York, California, Texas, Florida, Illinois, Georgia, Colorado y principalmente el estado de Michigan.

La investigación contra Taco Bell: ¿por qué la cadena es sospechosa del brote de Ciclosporiasis?

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan —estado que ha registrado el mayor número de casos de diarrea “explosiva” con 3,309 contagios—, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informaron a la población estadounidense que los casos por infección intestinal han incrementado casi veinte veces según el promedio anual, afectación a la salud que se deriva del consumo de productos frescos contaminados.

Debido al preocupante incremento de las infecciones en diversos estados, funcionarios de salud federales y estatales emprendieron una investigación... contra Taco Bell, popular cadena que combina el estilo mexicano-texano con la estrategia estadounidense para comida rápida.

The Washington Post refirió a dos fuentes que, bajo condición de anonimato, señalan que las autoridades investigan el papel de Taco Bell en el brote de Ciclosporiasis, identificando la lechuga del establecimiento como la principal fuente sospechosa basándose en entrevistas con más de mil pacientes.

A pesar de ello, los funcionarios de salud afirman que podría haber varios responsables, ya que existen personas contagiadas que no consumieron alimentos de Taco Bell, cadena que actualmente retiró la lechuga, la cebolla con cilantro, el pico de gallo y el guacamole mientras la investigación está en curso.

“Es positivo que la cadena ya haya dejado de servir voluntariamente varios productos”, dijo una de las fuentes al medio estadounidense.

Michigan suele reportar entre 40 y 50 casos de ciclosporiasis anualmente en temporada de verano, por lo que el alarmante aumento ha llamado la atención de las autoridades, sobre todo al expandirse a más de 30 estados del país norteamericano.

¿México en peligro? La presencia actual de Taco Bell en el país

Taco Bell, popular cadena estadounidense de comida “mexicana”, cuyo popular chiste de diarrea parece haber transitado a la vida real, fue fundada por Glen Bell en 1962 en Downey, California al crear una versión de tortilla endurecida que adaptaba los sabores mexicanos al público estadounidense.

Dado que el éxito estalló en sus primeros años, Bell comenzó a franquiciar la marca en 1964 y poco más de una década fue adquirida por PepsiCo para transformarla en un gigante global de comida rápida.

Para la década de los noventa, Taco Bell intentó —por primera ocasión de dos— abrirse camino en el mercado mexicano, iniciando específicamente en la Ciudad de México; sin embargo, el emprendimiento estadounidense fracasó en menos de dos años a pesar de extender su estrategia a carritos de comida además de los restaurantes.

La segunda ocasión que Taco Bell intentó formarse relevancia en tierras mexicanas, contó con estudios de mercado y mayor preparación al desistir de la competencia contra las taquerías tradicionales del país.