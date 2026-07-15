Cubeta de Spider-Man Cubeta de Spider-Man en Cinemex: Fecha de preventa, precio y cómo conseguirla (X: @Cinemex)

El amigable vecino de Nueva York está de regreso. Con motivo del esperado estreno de la nueva película, Cinemex ha sorprendido a los fanáticos y coleccionistas con el lanzamiento de una espectacular palomera 3D de Spider-Man. Esta pieza promete convertirse en la joya de la corona para los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), por lo que aquí conocerás el precio, las fechas y cómo asegurar la tuya antes de que se agote.

¡¿Ya vieron la cubeta de Spider Man?! 🤩

Preventa Cinemex Loop Gold y Platino: 15 de julio.

Venta General: 16 de julio.#SpiderManUnNuevoDía llega este 29 de julio a Cinemex y ya puedes comprar tus boletos en nuestra app. pic.twitter.com/dSVmVIyOwe — Cinemex (@Cinemex) July 15, 2026

¿Cuándo inicia la preventa de la palomera de Spider-Man en Cinemex?

La espera ha terminado. La preventa exclusiva de esta cubeta coleccionable arranca de manera oficial este miércoles 15 de julio de 2026, beneficio disponible Socios Cinemex Loop Oro y Platino.

Por otro lado, la venta general para todo el público se abrirá oficialmente a partir del jueves 16 de julio de 2026 en todos los complejos del país.

¿Cuánto cuesta la palomera coleccionable?

La palomera 3D de Spider-Man se venderá en formato de combo por un precio de $380 pesos.

¡Sentidos activados! 🕷️ Esta es la cubeta que tendremos para el estreno de #SpiderManUnNuevoDía. 🤩



Preventa Cinemex Loop Gold y Platino: 15 de julio.

Venta General: 16 de julio. pic.twitter.com/UJ4H1Pw4b6 — Cinemex (@Cinemex) July 15, 2026

Este paquete especial incluye:

La cubeta coleccionable 3D de Spider-Man.

Unas palomitas clásicas grandes.

Dos refrescos grandes.

¿Cómo puedo conseguirla?

Debido a que se trata de una edición de colección, las piezas son limitadas y suelen agotarse en cuestión de horas. Para asegurar la tuya, visita tu complejo Cinemex más cercano desde las primeras funciones del día de la venta general.

Monitorea la app y consulta la disponibilidad y las opciones de compra rápida a través de la aplicación oficial de Cinemex para evitar contratiempos en taquilla.