¿Las vacaciones de verano serán más caras este 2026? Este podría ser el aumento de gastos incluso sin salir de casa

Vacaciones de verano 2026 ANPEC un incremento del 12% en los gastos para vacaciones de verano en comparación al año pasado.

¡Las vacaciones de verano finalmente han llegado a México! Millones de estudiantes de nivel básico de educación en el país finalizaron sus cursos y el descanso resplandece con horas extendidas de sueño, cursos de verano que permitirán a las infancias mantenerse ocupadas con actividades recreativas o las esperadas salidas de la ciudad a pueblos históricos, playas concurridas o incluso parques locales para realizar relajantes picnics.

No obstante, la población mexicana podría enfrentarse a un incremento en los gastos de verano de aproximadamente 12% al desembolso registrado durante las vacaciones de 2025, según lo señaló la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Vacaciones de verano en México: ¿serán más caras este 2026?

A pesar de la emoción que el descanso de verano trae consigo incluso semanas antes de la fecha oficial marcada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en su calendario, este 2026 parece presentar un escenario un poco lúgubre para el presupuesto económico usado en las actividades de las vacaciones veraniegas, tal como lo son las escapadas a playas, pueblos mágicos o incluso salidas a lugares de entretenimiento en zonas locales.

De acuerdo con lo declarado por Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, cualquier actividad que decidan hacer los y las estudiantes en descanso de verano “va a exigir gastos” por parte de la familia. A pesar de que este dato no es precisamente relevante dado que las vacaciones siempre han representado un costo monetario, Rivera advierte que este 2026 el gasto aumentará en cada una de las actividades planeadas.

Por ejemplo, estimó la ANPEC, un viaje a la playa costaría mínimo $10,000 pesos mexicanos para una familia durante cuatro días, mientras que los cursos de verano van desde los $2,000 hasta los $8,000 pesos. E incluso, en caso de que la familia se decida por una actividad de menor costo en algún parque local, como un picnic, éste aún significaría el gasto de $1,500 pesos tan sólo una tarde.

“Los juegos electrónicos, lo que estén viendo en la televisión, esa parte libre también es de alto consumo”, señaló Cuauhtémoc Rivera al indicar que no salir de casa debido a las vacaciones representa más gastos de comida y servicios, con un aproximado de $500 a $1,000 pesos a la semana.

¿Cuál es el costo de los cursos de verano este 2026?

Otro elemento altamente popular en el descanso escolar a mitad de año es la popularidad de los cursos de verano, servicios ocasionalmente brindados por escuelas privadas u organizaciones educativas que ofrecen actividades recreativas para mantener ocupados y ocupadas a las infancias que, en familias donde los tutores trabajan, podrían afectar la rutina del orden familiar.

“El auge de los cursos de verano surge ante la necesidad de las familias de mantener ocupados a los menores en edad escolar en una rutina que viene a sustituir la rutina de la escuela”, señaló el funcionario

Debido a que existen padres y madres que claramente no cuentan con un descanso como las vacaciones escolares, los cursos de verano representan un apoyo para mantener la cotidianidad de sus rutinas y hallar un elemento confiable que cuide de sus hijos o hijas.

No obstante, el presidente de la ANPEC señaló que estos servicios “año con año incrementan su costo entre 10% y 15%”, impactando las finanzas del hogar. Este gasto varía según la institución a la que la menor o el menor sea inscrito, mas la ANPEC estima un costo de $2,500 hasta $8,000 mil pesos por alumno o alumna este 2026; en casos de escuelas privadas de mayor prestigio, el gasto incluso rebasa tal tarifa.