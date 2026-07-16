Resultados Tris: lista completa de ganadores HOY jueves 16 de julio 2026 Lotería Nacional

Resultados del Tris hoy sábado 16 de mayo de 2026: números ganadores y sorteos de la Lotería Nacional

Hoy, jueves 16 de junio, serán anunciados los cinco sorteos diarios del Tris: el de mediodía, el de las tres, el extra, el de las siete y el clásico, todos con la promesa de cambiar la vida de cinco grandes ganadores.

Hasta el momento, estas combinaciones han sido reveladas, así que si tienes tu boleto a la mano, es tu momento de revisar.

Tris: resultados oficiales HOY jueves 16 de julio de 2026

Tris del Mediodía:

Tris de las Tres:

Tris Extra:

Tris de las Siete:

Tris Clásico:

¿Cómo y cuándo se juegan los sorteos del Tris?

Lotería Nacional (a través del Tris) realiza cinco sorteos diarios:

Tris Medio Día a las 13:00 hrs

Tris de las Tres a las 15:00 hrs

Tris Extra a las 17:00 hrs

Tris de las Siete a las 19:00 hrs

Tris Clásico a las 21:00–21:15 hrs

Puedes apostar desde $1 peso, y el premio aumenta dependiendo de cuánto juegues. Por ejemplo, en la modalidad Directa 5 puedes apostar desde $1 peso a $100 pesos y puedes ganar hasta $50,000.

¿Cómo y dónde reviso si gané en el sorteo Tris hoy 16 de julio?

Si participaste, revisa los “números ganadores” en los portales oficiales o pide a tu agente autorizado que revise tu boleto.

Si tu boleto resultó ganador, puedes cobrar tu premio en las oficinas de la Lotería Nacional en Insurgentes Sur 1397, Col. Insurgentes Mixcoac, CDMX.

Tienes hasta 60 días naturales desde el día siguiente del sorteo para hacer válido tu premio.