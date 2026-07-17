Resultados Lotería Nacional viernes 17 de julio: números ganadores del Sorteo Especial 314

Sorteo Especial 314 de la Lotería Nacional Este viernes 17 de julio se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Especial 314 de la Lotería Nacional reúne este viernes 17 de julio la atención de miles de personas que siguen la transmisión oficial para conocer resultados y los números ganadores.

Como marca la tradición, los niños gritones serán los encargados de revelar las combinaciones premiadas durante la ceremonia, uno de los sorteos con mayor bolsa de premios del calendario.

Los cachitos fueron dedicados al 50 aniversario de la Facultad de Economía de la UNAM.

¿De cuánto es el premio mayor del Sorteo Especial 314 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Especial 314 distribuye un premio mayor de 27 millones de pesos en dos series, lo que lo convirtió en uno de los incentivos más importantes de esta edición.

Quienes adquirieron un cachito con un costo de 60 pesos participaron por una parte proporcional del premio, mientras que los jugadores con una serie completa incrementaron el monto al que podían aspirar.

La emisión contó con una bolsa global de 80 millones de pesos y un plan de premios integrado por más de 12 mil premios y reintegros.

Una serie completa tuvo un precio de mil 200 pesos y quienes decidieron comprar las dos series realizaron una inversión de dos mil 400 pesos, requisito para obtener la totalidad del premio mayor en caso de resultar ganadores.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Especial 314 de la Lotería Nacional

La ceremonia es transmitida mediante el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, donde los participantes siguen en tiempo real el desarrollo del sorteo.

La grabación permanece disponible para quienes deseen revisar nuevamente la transmisión y comparar sus boletos con los números ganadores anunciados durante la ceremonia.

¿A qué hora fue el Sorteo Especial 314 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Especial 314 comenzó a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Desde ese momento inició la extracción de los números premiados conforme al procedimiento tradicional encabezado por los niños gritones.

¿Dónde consultar los resultados oficiales del Sorteo Especial 314?

Los resultados oficiales pueden consultarse en la plataforma de la Lotería Nacional, donde los participantes tienen la posibilidad de ingresar el folio de su cachito para comprobar si obtuvieron algún premio.

Además del sitio oficial, la relación completa de números ganadores se publica en los expendios autorizados y en las cuentas institucionales de la Lotería Nacionl.